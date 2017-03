ZECE SFATURI privind montarea anvelopelor de vara

In intervalul calendaristic aprilie – octombrie este recomandata montarea anvelopelor de vara, fiind necesara inlocuirea celor de iarna. In acest sens este indicat sa tineti cont de urmatoarele aspecte:

1. Varsta anvelopei este un element important. Este recomandat sa nu utilizati anvelope mai vechi de 5 ani, chiar daca adancimea profilului este inca buna. In acest caz, imbatranirea cauciucului il face dur, uneori chiar casant, avand repercusiuni asupra sigurantei la rulare si determinand marirea distantei de franare. Putem afla varsta anvelopei verificand ultimul grup de cifre din numarul DOT, acestea reprezentand saptamana si anul de productie.

2. Adancimea minima a profilului, admisa prin reglementarile legale, este de 1,6 milimetri. Pentru anvelopele de vara se impune o adancime de cel putin 3 milimetri. Cu un profil mai mic de atat, pneul poate pierde aderenta pe suprafete ude, iar distanta de franare va fi periculos de lunga.

3. Pe cat posibil, incercati sa montati acelasi tip de anvelope pe toate rotile. In cazul in care cele doua punti primesc anvelope cu profiluri diferite puteti experimenta derapaje, deoarece aderenta pneurilor poate fi diferita pe acelasi tip de carosabil, in functie de compozitia si profilul acestora.

4. Nu combinati anvelope de vara cu cele de iarna, intrucat siguranta si performantele dinamice vor fi puternic afectate.

5. Realizati ajustarea presiunii in anvelope, conform indicatiilor producatorului, operatiune ce trebuie efectuata si ulterior, in mod periodic. Un nivel de presiune mai mic decat cel recomandat de producator va determina cresterea consumului de combustibil, uzura accelerata a anvelopelor si comportament rutier precar al autovehiculului. Presiunea in anvelope mai mare decat cea solicitata de fabricant va determina uzura neuniforma, reducerea nivelului de confort si risc de explozie.

6. Pentru montajul rotilor, folositi numai prezoane potrivite. Daca sunt prea scurte, se poate intampla ca roata sa iasa de pe ax, iar cele prea lungi vor distruge subansamblele din butuc.

7. Atunci cand montati roata pe masina, strangeti suruburile in diagonala. Opriti strangerea atunci cand cheia scoate un zgomot dupa ce a parcurs un sfert de rotatie. Strangerea incorecta poate determina deteriorari ale jantei sau, in cel mai rau caz, pierderea rotii in mers. Pentru a realiza o strangere corecta a roţilor este indicat sa folositi o cheie dinamometrica. Astfel veti putea doza forta aplicata asupra prezoanelor, protejand elementele de fixare si ansamblul de franare.

8. Este necesar ca depozitarea anvelopelor sa se realizeze in mod adecvat, in locuri uscate, ferite de surse de caldura si de actiunea directa a soarelui. Evitati contactul anvelopelor cu combustibili, uleiuri, etc. In cazul in care anvelopele sunt stocate fara jante, acestea vor fi pozitionate vertical una langa alta, pentru a evita deformarea. Atunci cand pneurile raman montate pe jante, rotile vor fi stivuite in pozitie orizontala. Este bine ca anvelopele sau rotile sa fie pastrate in saci de depozitare, rolul acestora fiind de protectie fata de ozonul din aer, care poate cauza uscarea si craparea cauciucului anvelopelor.

9. In cazul in care doriti schimbarea dimensiunilor jantelor si anvelopelor autovehiculului, este bine ca alegerea sa fie facuta astfel incat diametrul rotii (janta + anvelopa) sa ramana neschimbat sau sa se modifice foarte putin. Acest lucru este important pentru a nu afecta siguranta rularii, pentru a evita situatia in care rotile ating aripile masinii si pentru a pastra cat mai corecte indicatiile vitezometrului de la bord. De exemplu: masina este echipata cu jante 16” si anvelope cu dimensiuni 205/55 R16 si doriti montarea unor jante 17″. In acest caz dimensiunile corecte pentru anvelope vor fi 225/45 R17. Va rog sa accesati acest link pentru a calcula corespondentele intre diferite dimensiuni. Recomandarea este sa verificati, in primul rand, dimensiunile recomandate de producator si oferite ca echipare originala. Acestea sunt de obicei trecute intr-un tabel din manualul de utilizare/cartea tehnica a masinii impreuna cu presiunile de umflare aferente fiecarei dimensiuni si tip de utilizare (normala/autostrada sau incarcare maxima).

10. La schimbarea dimensiunilor jantelor si anvelopelor se va schimba si presiunea de umflare. Anvelopele cu flanc mai jos, montate pe jante de dimensiuni mai mari decat cele initiale, au nevoie de o presiune de aer mai ridicata pentru a sustine greutatea masinii si pentru a nu se deforma excesiv la denivelari si gropi. Lipsa presiunii corespunzatoare poate duce la zgarierea si distrugerea prematura a jantelor sau chiar la accidente.