Ia cu tine și mașina, mașina mea …

Irina Nicolae devenită Vizer, fostă componentă a trupei A.S.I.A a fost de acord să ne împărtășească experiențele sale în calitate de șoferiță. Recunoaște că șofează mai mult în străinătate, acolo unde traficul este mult mai civilizat, dar și în țară, ori de câte trebuie să-și rezolve treburile. Pentru că știu că vă era dor de fata superbă cu codițe, aflați mai multe detalii în interviul pe care ni l-a acordat cu zâmbetul pe buze.



AUTOEXPERT: Care a fost prima mașină pe care ați condus-o?

IRINA NICOLAE: O Dacia, cea pe care am făcut de altfel și școala de șoferi, dar prima mașină proprietate personală a fost un Golf 3.

AEX: În acest moment ce mașină conduceți? Cum ați ales-o?

I. N: În momentul de față conduc, în afară un BMW, iar acasa, în țară, un AUDI A4.

AEX: Care este cel mai important factor în achiziționarea unei mașini?

I. N: Alegerea e una simplă, întotdeauna am fost adepta achiziționării mașinilor de proveniență germană, pentru calitatea, siguranța și designul pe care îl oferă o mașină nemțească.

AEX: Ați întâmpinat momente neplăcute la volan? Când? De ce?

I. N: Am avut un singur accident, acum foarte mulți ani, când o echipă de paparazzi a unei reviste de mondenități, m-a tamponat din spate în momentul în care staționam la un semafor. Din nefericire, unii nu au limite și nu înțeleg că o secundă de neatenție te poate costa tot restul vieții…sau mai grav, te poate costa viața. Le înțeleg meseria, dar cred că totul trebuie să aibă o limită.

AEX: Ce părere aveți despre traficul din București?

I. N: Traficul din București a devenit înfiorător și asta din cauza lipsei de corelare a semafoarelor. Ar fi bine ca municipalitatea să cumpere un sistem care să coreleze semafoarele și astfel să ajute la fluidizarea traficului. Credeți-mă că sunt în fiecare săptămână în alt colț al lumii și când vin acasă mi se pare că traficul este mai rau decât în New York!

AEX: Ce părere aveți despre cei care cred că femeile nu ar trebui să conducă?

I. N: Cred că nu ar trebui să generalizăm. Este adevărat că unele femei sunt mai timorate, mai puțin “talentate” în ale condusului, dar să nu uităm că statisticile spun că majoritatea accidentelor sunt produse de către bărbați…

AEX: Care ar fi bugetul maxim pe care l-ați aloca unei mașini?

I. N: Nu am un buget anume, depinde de model, an de fabricație, dotările mașinii, dar să stiți că nu-s adepta schimbării mașinilor des, cum fac unii, la 2-3 ani…Dacă am o mașină bună, e pe termen lung!

AEX: Ce părere aveți despre șoferii care își fac propriile reguli în trafic?

I. N: Cred că toți ar trebui să respectăm regulile în trafic. Aici nu este vorba de o cămașă, o rochie, ci de viața ta și a celor care se află pe același drum, în același moment.

AEX: Renunțați din când în când la mașină în favoarea mersului pe jos?

I. N: O, da! Prietenii știu că-s o mare amatoare a mersului pe jos! Recordul meu este de 23.6 km într-o zi. Ori de câte ori am ocazia, las mașina, iau bicicleta sau merg pe jos, în afară cel puțin. Acasă este mai greu, pentru că stau relativ puțin și am un program foarte încărcat, dar în ultima vreme am renunțat la mașină atunci când merg la piață sau în jurul casei mele tocmai pentru a face puțină mițcare.

AEX: Ați încălcat vreo regulă de circulație de-a lungul timpul? Care ar fi aceea/ acelea?

I. N: Cred că toți am făcut cel puțin o greșeală. Aș minți dacă aș spune că nu am încălcat nicio regulă…Probabil am parcat într-un loc interzis sau am mai depășit viteza legală.

AEX: Aveți superstiții legate de mașini?

I. N: Nu am, n-am avut niciodată.

AEX: Ce loc ocupă mașina în viața dumneavoastră?

I. N: Uneori îmi petrec bună parte din timp în mașină, așa că mașina este cu siguranță un bun indisponibil uneori. Mă duce acolo unde doresc, în timp, în siguranță și în confort. I love my car!

AEX: Ce surprize pregătiți fanilor?

I. N: Lucrez la ceva proiect destinat femeilor, dar aș prefera să vorbesc și să detaliez atunci când va ajunge aproape de finalizare. Uneori sunt detalii care nu țin de tine, nu le controlezi, te întârzie, te sâcâie și nu e cazul să obosesc publicul cu micile “inconveniente “ apărute inerent în orice business.