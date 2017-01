Roxana Ciuhulescu: „Toate mașinile mele au avut suflet și pe toate le-am respectat, îngrijit și iubit.”

Roxana Ciuhulescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. O vedem foarte des în fața camerelor, dar și la evenimente, fie ele mondene sau cu mult noroi. A arătat lumii întregi că frumusețea poate face casă bună cu motoarele, de orice fel. Noi admirăm curajul, implicarea și perseverența Roxanei.

Curioși din fire, am supus-o pe Roxana unui interviu exclusiv, marca AUTOEXPERT.

Multumim, Roxana!

AUTOEXPERT: Cum ai ajuns în televiziune?

ROXANA CIUHULESCU: La cârma celei mai populare emisiuni auto (ProMotor) am ajuns în urma unui casting. Alexandra Dinu (fost prezentatoare) își dăduse demisia și urma să plece din țară, iar atunci producătorii show-lui au decis că e momentul să caute o nouă prezentatoare. Au fost peste 40 de fete care au dat probe video pentru emisiune însă finalistele au fost votate de către public. M-am dus la casting mai în joacă și a rămas o joacă până am aflat că urmează să prezint emisiunea. A fost un duș rece pentru mine și mă întrebam dacă eu sunt pregatită să prezint o asemenea emisiune. Am dovedit în următorii 13 ani că DA.

AEX: Cum a fost la filmarea primei emisiuni auto?

ROXANA CIUHULESCU: Intrarea mea în lumea auto și implicit în lumea televiziunii a fost bruscă și destul de grea. Prima emisiune am filmat-o în 2000, la Salonul Auto de la Paris și eram bulversată, destul de greu să mă adun și să mă concentrez. Pășisem într-un domeniu complet nou, lucram cu o armată de profesioniști care aveau așteptări mari de la mine. Mi s-a părut atât de greu încât la întoarcerea în România, am vrut să-mi dau demisia. Cu ocazia asta era să-mi iau și o bătaie de la producător, nu era prea încântat de decizia mea însă în următoarea perioadă mi-a fost un real sprijin.

AEX: De unde pasiunea pentru sporturile cu motor?

ROXANA CIUHULESCU: Pasiunea pentru mașini și avioane am moștenit-o de la bunicul meu (Dumnezeu să-l odihnească!) care a simțit că am “lipici” către cele îndrăgite de el. Bunicul meu a fost cadru militar și a lucrat la fabrica Ghimbav. Așa am început să iubesc și militarii.

AEX: Cu ce ai trait cele mai tari senzații: MIG-ul, camionul sau mașina?

ROXANA CIUHULESCU: Nicio mașină nu se compară cu sentimentul decolării unui supersonic, nici măcar cea mai puternică mașină din lume. Eram pregătită de decolare, pe una din pistele Bazei 86 Aeriană Fetești și inima îmi bătea ca nebuna. Am decolat cu aproape 400 km/h și am avut senzația că stomacul mi-a ajuns în gât. La manșa principală se afla comandor Gica Stancu, pilotul cu cele mai multe ore de zbor pe MiG-21 LanceR. Nu-mi venea să cred că visul meu devenise realitate și mă gândeam că nimic nu este imposibil, atâta vreme cât crezi în visul tău. MiG-21 LanceR (exact așa se scrie) a fost de departe, cea mai tare experiență a vieții mele. În 2015 am zburat și cu IAR-99 Șoim, avionul produs la Craiova și împreună cu Valentin Tanasă (pilotul principal), am “gustat” din acrobații. A fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea.

AEX: Știind afinitatea ta pentru mașinile mari, cum te-ar convinge cineva să conduci un smart fortwo timp de o lună?

ROXANA CIUHULESCU: Cum? Simplu! Un contract bănos și merg și cu bicicleta. :))

AEX: Am citit despre tine că ai condus peste 1000 de mașini! Fă un top al celor mai tari 3 mașini.

ROXANA CIUHULESCU: Greu de făcut un top al mașinilor, nemții sunt buni în motoare, italienii în design. Cândva, eram înnebunită după mașinile sport însă de când am devenit mamă, preferințele s-au mai schimbat. Astăzi prefer confortul și siguranța în detrimentul sportivității. O mașină care îmi place foarte mult este Range Rover Sport și visez la ea, deși, deocamdată îmi permit doar Discovery Sport. Dacă ar fi să aleg o mașină sport, aș alege din nou fără doar și poate, Mercedes E Klasse 350 coupe. Deși nu se mai fabrică, încă suspin după Jaguar XKR-S, iar limuzina XJ este luxul suprem. Vise taică, vise!

AEX: Povestește-ne un pic despre senzațiile de la înălțime.

ROXANA CIUHULESCU: Mi-am dorit mult o carieră militara, mi-am dorit “Aripi Albastre” însă n-a fost să fie. Dorința mea de a zbura s-a realizat într-o măsură mai mică. Am făcut Școala de Elicoptere la Becker Aviation și a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Țin minte când am ieșit la prima simplă (primul zbor singur la manșă), nu știam că așa se va întâmpla, sau cel puțin nu în ziua aceea. Instructorul meu, Romeo Constantinescu, m-a scos cu Robinson 22 pe un câmp aproape de București. M-a pus să aterizez la punct fix, apoi a coborât din elicopter. Mi-a făcut semn să mă ridic. Aveam inima cât un purice și mă încăpățânam să decolez. Privirea cu blândețe pe care mi-a aruncat-o, mi-a insuflat încredere. Am decolat și am survolat zona timp de 15 min, singură la manșă. La aterizare, în școală, am primit și botezul.

AEX: Care a fost momentul în care și-ai dat seama ca iubești motorsportul?

ROXANA CIUHULESCU: Cică pofta vine mâncând. După prima cursă alături de George Grigorescu, m-am îndrăgostit iremediabil. El a fost cel care m-a “contaminat” cu virusul motorsport și de atunci, au urmat multe curse în mai multe discipline ale motorsportului: CNR, VTM, karting, Off Road sau Rally Raid. În momentul de față concurez în Campionatul Național De Rally Raid, dar și la Off Road.

AEX: Cum a fost trecerea de la model la prezentatoare a emisiunii ProMotor?

ROXANA CIUHULESCU: Cariera mea de model a fost una foarte scurtă, eu am făcut sport de performanță și pe asta m-am canalizat. Modelingul a fost mai mult o fiță, o chestie pe care nu am luat-o în serios niciodată.

AEX: Ai vizitat multe saloane auto. Ți s-a întâmplat să te îndrăgostești iremediabil de vreo mașină la unul dintre aceste saloane?

ROXANA CIUHULESCU: Niciodată nu m-am îndrăgostit de mașinile din saloanele auto, însă de mașinile mele, da! Toate mașinile mele au avut suflet și pe toate le-am respectat, îngrijit și iubit.

AEX: Ai temeri în timpul testelor auto?

ROXANA CIUHULESCU: Am avut o singură dată, când am testat primul camion. Eram la doar câteva săptămâni după ce luasem C-ul, iar testul se întâmpla în Suedia. Ploua de rupea iar eu aveam 40 tone sub mine.

AEX: Cum este percepută o femeie pasionată de motoare și nu de farduri?

ROXANA CIUHULESCU : Așa cum este perceput și cel mai bun masterchef bărbat.

AEX: Ești foarte activă. Cum arată o zi obișnuită?

ROXANA CIUHULESCU: Dimineața duc copilul la școală, apoi fug la sport, la prânz alerg la tot felul de întâlniri, uneori am filmări sau ședințe foto. Acum aștept să treacă zăpada și să testez noua mașină cu care voi alerga în Campionatul de Rally Raid.

AEX: Ce mașină conduci în acest moment și care au fost criteriile care au stat la baza acestei alegeri?

ROXANA CIUHULESCU: În ultimii 3 ani am devenit brand ambassador Land Rover, iar primii 2 ani, am condus Discovery 4. De 1 an de zile (de când a fost lansat) am un Discovery Sport. Discovery 4 rămâne cea mai grozavă mașină de teren pentru mine și aștept cu interes să apară și noua versiune. Noul Discovery l-am văzut la Salonul Auto de la Paris și păstrează noua linie de design a familiei Range Rover. Asta este o mașină căreia îi dau târcoale și sper să ne îndrăgostim reciproc. 😉