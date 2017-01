Diana Dumitrescu: „Îmi place să apăs pedala de accelerație!”

Este blondă, frumoasă, talentată, este Diana Dumitrescu. Ne-a cucerit prin rolurile pe care le-a interpretat de-a lungul timpului și prin zâmbetul pe care-l afișează cu generozitate. Aflați în interviul de mai jos care a fost prima mașină pe care a condus-o și ce părere are despre traficul din București.

AUTOEXPERT: Care a fost prima mașină pe care ai condus-o?

DIANA DUMITRESCU: O Dacia 1300 din 1980, patru viteze, verde. Furia verde îi spuneam! :)) Ah, ce vremuri…

AEX: În acest moment ce mașină conduci? Cum ai ales-o?

D. D: Un Abarth 500 C. O buburuză mică și fâșneață. Am ales-o după multe drive teste, am vrut o mașină mică, rapidă și ușor de parcat în Bucureștiul ăsta unde nu găsești niciodată loc de parcare. În plus voiam ceva cabrio, iar buburuza mea îndeplinește toate condițiile. Este ideală pentru oraș, dar destul de încăpătoare să plec pentru un weekend la mare.

AEX: Care este cel mai important factor în achiziționarea unei mașini?

D. D: Bănuiesc că este foarte important să știi pentru ce anume ai nevoie de mașină. Dacă e doar de mers de colo-colo (serviciu,casă, mall, piață), o berlină normală pentru familie, care consumă puțin, sau o buburuză cum am eu, sunt ideale pentru aglomerația Bucureștiului… Cât pentru adevărații pasionați de mașini, la ei factorii de achiziționare ai unei mașini sunt total diferiți de ai mei.

AEX: Ai întâmpinat momente neplăcute la volan? Când? De ce?

D. D: Nu neapărat. Conduc destul de prudent, deși recunosc că îmi place să mai apăs pedala ceva mai tare dacă este liber traficul. Nu am avut probleme…

AEX: Ce parere ai despre traficul din București?

D. D: Pfoaaaaaaa… Nu este o întrebare. Este o afirmație. Traficul din București. Este unic! :)))

AEX: Ce părere ai despre cei care cred că femeile nu ar trebui să conducă?

D. D: Sunt de acord cu mulți dintre ei. Sunt femei care pur și simplu nu sunt făcute pentru a conduce. Deși sunt femei, am întâlnit și eu multe din această categorie, și poate, odată am fost și eu… experiența, timpul și răbdarea își pun amprenta și pe cei mai neexperimentați șoferi, dar când e ceva ce nu îți place, îți e frică, și greșești tocmai din acest motiv, mai bine mergi cu metroul! Sunt multe femei care, de exemplu, dacă semnalizează cred că au și dreptul să schimbe banda… nu cred că au auzit de a se asigura și a aștepta să primească prioritate… Ele sunt prioritatea! :))))

AEX: Care ar fi bugetul maxim pe care l-ai aloca unei mașini?

D. D: Nu știu…nu m-am gândit să îmi vând mașina, deci nu știu ce să vă zic…

AEX: Ce părere ai despre șoferii care își fac propriile reguli în traffic?

D. D: Ei bine, mai devreme sau mai târziu, cu toții trecem măcar o dată prin asta. Traficul este de vină…

AEX: Renunți din când în când la mașină în favoarea mersului pe jos?

D. D: De multe ori… Sau rog pe altcineva să conducă 😀

AEX: Ai încălcat vreo regulă de circulație de-a lungul timpul? Care ar fi aceea/ acelea?

D.D : Eh, normal. Cine nu o face… dar astea nu se spun! 😀

AEX: Ai superstiții legate de mașini?

D. D: Nu.

AEX: Ce loc ocupă mașina în viața ta?

D. D: aaaaa… ceva de genul: nici cu ea, nici fără ea?! (tot traficul este de vină!)

AEX: Ce surprize pregătești fanilor?

D. D: Lucrez foate mult în mediul online, dar pregătesc și două piese de teatru foarte frumoase care sper să ajungă la sufletul publicului, așa cum au ajuns și alte proiecte ale mele.