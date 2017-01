AN BUN: Vânzările BMW în România au crescut cu 37,9%, în 2016

Vânzările BMW România au crescut spectaculos în anul care abia s-a încheiat. Cu avans cifrat la 37,9% și 2.676 mașini livrate, BMW a obținut al doilea rezultat din istorie, apropiindu-se de anul record 2007.

Cel mai de succes model al mărcii în România rămâne BMW X5, cu 471 de unităţi în 2016, ceea ce reprezintă un plus de 25,9%. Acesta este urmat de BMW X1, BMW X3 şi BMW Seria 3, toate cu performanţe de livrări foarte apropiate – 302 (+81,9% faţă de anul precedent), 301 (+3,4%) şi respectiv 300 automobile (+39,5%).

2016 a fost în egală măsură anul modelelor electrice plug-in şi anul modelor sport BMW M. După lansarea mărcii în noiembrie 2015 şi startul programului rabla plus pentru o perioadă scurtă în a doua jumătate a acestui an, BMW i a livrat 37 modele BMW i3 (dintre care 5 cu range extender) şi 6 modele BMW i8, astfel că BMW este cel mai de succes producător pe piaţa automobilelor electrice.

La această performanţă se adaugă succesul modelelor plug-in – BMW X5 xDrive40e iPerfromance (18 unităţi), BMW Seria 3 330e iPerformance (1 unitate), BMW 740e iPerfromance (3 unităţi) şi BMW 225xe iPerformance (3 unităţi). Din estimările interne, aproximativ unul din trei automobile plug-in (hibride sau complet electrice) livrate în România este un model BMW, cu un total de 68 de modele livrate în 2016.

Un debut spectaculos a fost marcat de noul BMW Seria 7. În primul an în care a avut o prezenţă completă pe piaţă, livrările navei amiral a mărcii au crescut de mai bine de 4 ori la 118 unităţi. Remarcabil este că mai bine de 1 din 3 modele livrate este versiunea cu ampatament mărit. O altă performanţă importantă este livrarea unui model din ediţia specială şi exclusivă BMW 750i NEXT 100, unul din cele numai 100 de exemplare la nivel mondial realizate de BMW pentru a marca aniversarea centenară a mărcii.

BMW M a scris în 2016 un record în România. În total 40 de modele super sportive au ajuns la clienţi, cu 69,5% mai mult ca în anul 2015. La acestea se adaugă 103 modele BMW M Performance (BMW X6 M50d, BMW X5 M50d, BMW X4 M40i, şi Seria 2 M Performance). Cel mai de succes model a fost nou lansatul BMW M2, cu 11 unităţi, urmat de BMW X6 M cu 9 livrări, BMW M4 Coupé cu 6 automobile, BMW M4 Cabriolet şi BMW X5 M cu câte 5 unităţi şi BMW M3 cu 3 modele şi un BMW M6 Coupe. 2016 a însemnat şi livrarea a două modele speciale, ediţii limitate exclusive – un BMW M4 GTS şi un BMW M3 30 Years Edition au ajuns în România.

De asemenea, este primul an în care BMW a avut o prezenţă importantă în segmental MPV cu 45 unităţi livrate pentru BMW Seria 2 Active Tourer (un plus de 104,5%) şi 10 unităţi pentru BMW Seria 2 Gran Tourer (un plus de 66,7%).

Şi marca MINI a avut o performanţă record, cu 220 de unităţi livrate în 2016, cea ce reprezintă un plus de 37,5%. Cel mai de succes model al mărcii rămâne MINI Hatch 3 uşi, cu 99 de unităţi (+54,7%), urmat de MINI Countryman cu 53 de unităţi (+8,16%). Noul MINI Cabriolet a avut un debut de succes în 2016, înregistrând un total de 11 unităţi. Remarcabilă este şi orientarea către sportivitate a clienţilor mărcii, cu 13 modele John Cooper Works livrate în acest an.

La nivel global, marca BMW a obţinut un nou record al livrărilor pentru întregul an, cu peste două milioane de automobile. În total, pe mapamond au fost livrate 2.003.359 de automobile ale mărcii BMW, o creştere de 5,2% faţă de anul anterior. Tendinţa globală de creştere a vânzărilor de modele SUV s-a reflectat prin succesul continuu al familiei BMW X, unul dintre trei BMW livrate fiind din gama X. 644.992 de automobile BMW X au fost livrate în 2016, o evoluţie de 22,3% în comparaţie cu 2015. Alţi vectori importanţi de creştere pentru marcă au fost BMW Seria 2 (196.183 / +24,8%) şi nava-amiral a mărcii, BMW Seria 7, ale cărei livrări au crescut cu 69,2%, la un total de 61.514 unităţi. Noul BMW Seria 5, care va fi lansat în februarie, este aşteptat să contribuie semnificativ la creşterea vânzărilor în 2017.

Vânzările anuale ale automobilelor BMW electrificate au depăşit 62.000 de unităţi în 2016, datele crescând puternic de-a lungul anului pe măsură ce tot mai multe modele au fost adăugate în portofoliu. Acum, BMW Group oferă şapte automobile plug-in (electrice sau hibrid), cea mai vastă extinsă gamă a vreunui producător.

La nivelul întregului grup, în 2016, după ce s-a înregistrat o creştere constantă a livrărilor de-a lungul anului, 2.367.603 automobile ale BMW Group au fost vândute în 2016, o creştere de 5,3% în comparaţie cu anul anterior. 2016 a fost primul an complet al vânzărilor MINI după realinierea mărcii în 2015, iar MINI a înregistrat cele mai bune livrări din istorie, cu un total de 360.233 de automobile livrate clienţilor, o creştere de 6,4%. Rolls-Royce Motor Cars a anunţat, de asemenea, al doilea cel mai bun rezultat al vânzărilor anuale în istoria de 113 ani a mărcii, din nou pe fondul unor condiţii de piaţă provocatoare. De-a lungul anului 2016, casa de lux cu sediul în Goodwood a livrat 4.011 unităţi (+6,0%).