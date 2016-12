An record pentru producătorul de ulei de motor și aditivi LIQUI MOLY

LIQUI MOLY, producătorul german de uleiuri de motoare şi aditivi, se îndreaptă spre încheierea unui an-record din punct de vedere al încăsărilor și profitului.

Compania a încheiat luna noiembrie cu cea mai mare cifră de afaceri lunară din istoria companiei. 45,5 milioane de euro este suma care s-a realizat luna trecută. Cu o cifră de afaceri de 453 de milioane obţinută în primele unsprezece luni, LIQUI MOLY a depăşit deja de pe acum semnificativ cifra de afaceri a anului trecut.

Acest rezultat se înscrie perfect în trendul anului 2016, care a fost unul absolut de succes. Deja în lunile martie şi aprilie se înregistraseră recorduri lunare absolute. Noiembrie devine acum a treia lună din acest an în care se înregistrează o cifră de afaceri record. Cele 45,5 milioane euro înseamnă un plus de 20 procente faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Cifra de afaceri anuală obţinută până acum, de 453 milioane de euro, este cu zece procente peste acelaşi interval a anului trecut şi a depăşit deja cifra de afaceri a întregului an 2015.

„Succesul şi insuccesul nu depind numai de noroc şi ghinion, ci ţin de atitudinea oamenilor. Capacitatea de a lucra împreună, de a urmări un obiectiv este importantă. În noiembrie am demonstrat acest lucru, aşa cum am făcut-o şi în lunile dinainte“, a declarat directorul LIQUI MOLY Ernst Prost. „Din ianuarie toţi cei 800 de angajaţi apasă continuu pe acceleraţie. Şi deşi tempo-ul era şi aşa foarte rapid, au reuşit să mai mărească o dată viteza când au intrat în linie dreaptă“, declară Ernst Prost. „Firma creşte şi prosperă într-o manieră impresionantă.“

Acest lucru se reflectă şi în numărul angajaţilor. La punctele de lucru din Germania au apărut aproape 50 de locuri de muncă noi. În SUA echipa a fost aproape dublată în anul în curs. Iar pe cea mai mare piaţă de export, Rusia, cifrele de afaceri au rămas stabile, în ciuda crizei din Ucraina şi a puternicei căderi a rublei. Sfidând Brexit-ul, semnele de creştere sunt prezente în Marea Britanie. Şi acolo a fost angajat personal.

O altă cauză a trendului de succes menţionată de Prost a fost diversificarea prin extinderea gamei de produse dincolo de domeniul auto. Sistematic au fost ocupate domenii de activitate conexe. Astfel, acum trei ani s-a extins puternic gama de produse pentru motociclete, iar linia de produse pentru ambarcaţiuni a fost lansată la apă anul acesta. Pentru utilajele de construcţii există o multitudine de noi produse. Chiar şi pentru oldtimere şi avioane avem produse specifice. Acest transfer de know-how funcţionează atât de bine pentru că cerinţele tehnice fundamentale sunt similare: motoare cu ardere internă, lubrifiere, îndepărtarea depunerilor, îngrijire şi protecţie împotriva uzurii.oduc în motoare uleiurile Shell, BP sau Castrol, ci numai cele de la LIQUI MOLY.“