Audi Q5 – Am Q-lit de la birou

Am Q-lit de la birou ca să fug în lume cu Audi Q5. Are o alură atletică și o atitudine sobră, are cam 46.774 euro în bancă (da, este prețul de pornire al mașinii de test), iar sub capotă ascunde un motor diesel de 2.0 litri. Mă întrebați dacă are simțul umorului? Ei bine, veți înțelege dacă vă spun că pe mine mă distrează cei 190 CP, în timp ce calc pedala de accelerație. FOTO: Adrian COBZAȘU.



Audi Q5 a venit pe lume în contextul nesiguranței care plana asupra segmentului: va accepta lumea încă un SUV de clasă medie? Răspunsul a fost dat de cifrele de vânzări, cele mai bune din clasa sa ani la rând, iar, la acea vreme, BMW X3 și Land Rover Freelander s-au trezit peste noapte cu un rival fioros. Ce greșeală! Îl subestimaseră!

Q5 al meu are transmisie automată S-Tronic cu dublu ambreiaj și 7 trepte (modelul cu motor de 3.0 are o cutie cu 8 rapoarte) și linie de echipare S-Line (1.756 euro). Și arată de parcă a fost la sală zi de zi de când a venit pe lume. Liniile rotunjite îi vor face pe mulți să creadă că este mai stilat ca rivalii săi.

Poate că, atunci când priviți cea de-a doua generație a SUV-ului de clasă medie și prima generație, vi se pare că sunteți într-un joc în care trebuie să observați diferențele. Poate că din profil, Q5-ul construit acum la noua uzină Audi din Mexic, arată aproape identic cu modelul care a stat 9 ani pe piață. Dar până la urmă, de ce să schimbi o strategie de design care funcționează? Noul Q5 are 4,66 m în lungime, cu 34 mm mai mult ca generația precedentă, 1,90 lățime (cu 6 mm mai înalt acum) și 1,61 înălțime, proporții care îl fac impunător și agresiv și care anunță că crește odată cu clasa din care face parte.

Q5 vine cu o parte frontală care vibrează în ritmul fratelui mai mare Q7. Grila hexagonală uriașă, cu lamele orizontale, dă senzația ca SUV-ul de la Audi mușcă din asflat și din tot ce prinde în fața sa. Pentru un cost suplimentar, primești farurile cu tehnologie Matrix LED.

