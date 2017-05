Aviz șoferilor! Vezi care sunt acțiunile care constituie infracțiuni

Pentru a putea circula pe drumurile publice se impune respectarea dispozițiilor în vigoare. Nerespectarea acestora constituie infracțiuni și se pedepsesc conform legii.

· Conducerea unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat (art. 85)

· Punerea în circulație a unui autovehicul cu număr de înmatriculare sau înregistrare fals

· Tractarea unei remorci cu număr fals de înmatriculare sau neînmatriculate.

· Conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere sau care are permis de conducere necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul sau care are permisul suspendat ori anulat. De asemenea, și persoana care încredințează cu bună știință autovehiculul persoanei aflată în una dintre situațiile de mai sus, ori unei persoane aflate sub influența alcoolului sau care suferă de o boală psihică, este sancționată conform legii.

