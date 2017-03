Rabla Plus: Bateriile lui Renault Zoe pot fi plătite și integral. CÂT COSTĂ

Bonusul acordat de stat la achiziționarea de mașini electrice prin programul Rabla Plus din acest an a fost dublat până la 45.000 lei, echivalentul a aproximativ 10.000 euro. În acest context, Renault va oferi în premieră clienților de Zoe posibilitatea achiziționării integrale a bateriilor, odată cu mașina.

Acordarea ecobonusului de 10.000 euro pentru Zoe va fi, de altfel, condiționată de achiziția bateriilor, iar prețul acestora este estimat la 8.000 euro fără TVA (9.520 euro cu TVA), cost ce va fi plătit o singură dată, la cumpărarea automobilului. Până acum, bateriile lui Renault Zoe nu puteau fi achitate integral și nu intrau niciodată în posesia proprietarilor de Zoe, în termenul clasic al termenului. Acestea erau disponibile doar într-un sistem echivalent cu leasingul operațional, clienții plătind o chirie lunară pentru utilizarea lor, în valoare de 79 euro, în condițiile unui rulaj limitat la 12.500 km pe an.

În prezent, cel mai ieftin Zoe costă în echiparea de bază Life, fără a lua în considerare și prețul sau chiria bateriilor, 20.082 euro cu TVA. Adăugând prețul integral al bateriilor, nota de plată urcă la 29.602 euro. Dacă aplicăm și ecobonusul de 10.000 euro valabil în cadrul Programului Rabla Plus din acest an, prețul final al unui Renault Zoe va fi de 19.602 euro cu TVA. Cablul de reîncărcare compatibil cu prizele convenționale de 220V costă separat 600 euro.

Cel mai apropiat rival al lui Renault Zoe, VW e-up oferă o autonomie de 160 km și are un preț de listă de 25.837 euro, care include deja costul bateriilor. Astfel, e-up costă prin Programul Rabla Plus 15.837 euro, devenind mai accesibil decât modelul francez. Dacă Zoe ar fi beneficiat de ecobonusul plătit de stat fără condiția cumpărării bateriilor, prețul final ar fi fost mult mai avantajos: doar 10.082 euro. Preț la care s-ar mai fi adăugat, bineînțeles, leasingul lunar de 79 euro, echivalentul a 948 euro pe an. În plus, autonomia oficială anunțată de Renault pentru Zoe este de 210-240 km.

Dotată cu unitatea de încărcare inteligentă Caméléon, bateria de 22 kWh poate fi încărcată complet între 30 de minute și 10 ore, în funcție de echipamentul de încărcare. Zoe se încarcă complet în 6 până la 9 ore la o bornă de încărcare publică sau la o bornă Z.E. Ready instalată acasă de un specialist agreat (versiunea 1.2 sau o versiune ulterioară cu putere minimă de 3 kW). Apelând la stațiile de încărcare rapidă de 22 kW, bateria se încarcă până la 80% într-o oră.

Zoe este o mașină de clasă mică, cu tracțiune față, propulsată de un motor electric sincron de 88 CP (VW e-up, 82 CP) amplasat în față. Renault Zoe este construit pe o platformă puternic modificată a lui Clio, Zoe având aproape aceeași lungime și lățime cu Clio dar fiind cu 8 cm mai înalt datorită amplasării bateriei sub podea.