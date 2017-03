Canada elimină vizele pentru români. AFLĂ DE CÂND

Canada elimină vizele pentru cetăţenii români, a anunţat, ambasadorul Kevin Hamilton. Astfel, de la 1 decembrie toţi cetăţenii români vor putea călători fără restricții în Canada fără viză.

În plus, românii care deţin o viză validă pentru SUA sau au primit o viză pentru Canada în ultimii 10 ani vor putea călători fără vize chiar de la 1 mai,

„Vreau să disociez acordul de liber schimb UE-Canada de chestiunea vizelor. Sunt chestiuni complementare, dar nu identice. Am negociat cu Guvernul României eliminarea vizelor pentru turiştii români şi acesta este o chestiune separată de acordul de liber schimb UE-Canada. Oficialii canadieni au evaluat România, am văzut progresele făcute în domenii precum paşapoartele, reglementarea migraţiei etc şi, de aceea, cu încredere, am convenit un acord în urma căruia cetăţenii români vor putea, foarte curând, să călătorească în Canada fără vize. Concret, începând cu data de 1 mai 2017, un cetăţean român care fie deţine o viză validă pentru SUA sau a primit o viză pentru Canada în ultimii 10 ani va putea călători fără vize în Canada. Începând cu data de 1 decembrie toţi cetăţenii români vor putea merge în Canada fără viză”, a precizat ambasadorul Canadei în România, citat de Agerpres.

Tot ceea ce trebuie să facă românii pentru a putea călătorii în Canada este să…