Când ar mai putea fi gata pasajul de la Piata Sudului

Soarta pasajului de la Piata Sudului, unul dintre cele mai amânate și controversate proiecte derulate în Capitala post-decembristă, este din nou incertă, Primarul General amenințând constructorul cu rezilierea contractului de execuție.

După ce edilul Gabriela Firea a somat din nou Asocierea Astaldi SPA – Euroconstruct Trading 98 SRL – RCV Global Group SRL, sa accelereze ritmul lucrarilor si sa respecte prevederile contractului cu Municipalitatea, circulația rutieră prin noul pasaj ar fi trebuit să fie, în sfârșit, deschisă parțial în acest weekend. „Mi s-a transmis nu oficial, că sâmbătă se va putea relua circulaţia pe un fir de mers dus şi unul întors prin pasajul Piaţa Sudului, dar având în vedere că legislaţia nu permite în acest moment să se realizeze recepţii parţiale, practic ar fi răspunderea constructorului pentru acest acces la pasajul Piaţa Sudului pe un fir dus şi pe un fir întors. Dar nu ar fi rău, ar fi foarte bine. Noi aşteptăm finalizarea în integralitatea sa a acestui obiectiv”, a declarat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea

Anterior, Primarul General a somat constructorul să urgenteze ritmul lucrărilor. „Desi am solicitat mobilizarea Dvs si reanalizarea graficului de executie al lucrarilor in sensul finalizarii cat mai urgente a acestora, nu am constatat niciun progres semnificativ, fiind observata, in linii mari, aceeasi lipsa de implicare, ceea ce induce o stare de nemultumire generala in randul cetatenilor, carora le este grav afectata in continuare viata economica si sociala. Revenim astfel la solicitarea ferma facuta anterior si va reamintim ca exista parghii contractuale prin care sa denuntam unilateral contractul din culpa exclusiva a Executantului”, a spus Gabriela Firea.

„Avand in vedere ca ne aflam in situatia prevazuta in contract potrivit careia ati neglijat in mod flagrant si repetat sa va indepliniti obligatiile contractuale, desi ati fost notificati in repetate randuri, va punem in vedere ca de urgenta sa procedati la executarea obligatiilor. In caz contrar vom parcurge procedura privind rezilierea contractului conform prevederilor contractuale,” adaugă Primarul.

Lucrările au demarat în primăvara anului 2014, iar pasajul subteran de la Piața Sudului fi trebuit să fie deschis în decembrie 2015. Ulterior, însă, constructorul a invocat diverse obstacole, de la conducte de utilități nespecificate în planurile de infrastructură, care au trebuit deviate, până la pierderea finanțării europene, din pricina erorilor comise de funcționarii primăriei. Costurile totale ale pasajului sunt estimate la 127 milioane lei.