Ce jenant! Fostul pilot Susie Wolff a rămas fără permis

A fost odată pilot și a rămas pilot. Vitezomana Susie Wolff a rămas fără permis, după ce a fost surprinsă rulând cu 56 km/h într-o zonă în care limita de viteză era de 50. Permisul i-a fost suspendat pentru o perioadă de șase luni, dar interdicția de a conduce a intrat în vigoare abia începând de vinerea trecută, după ce apelul i-a fost respins.

Fost pilot în DTM și în Formula 1, Susie Wolff s-a plâns în fața magistraților că decizia îi afectează grav imaginea. Scoțianca ce trăiește în prezent la Oxford, în Anglia, a contestat decizia în instanță, dar apelul său a fost respin. “Nu sunt o vitezomană, îmi păstrez viteza pentru circuit”, le-a spus ea juraților, dar cuvintele ei nu i-au impresionat deloc. Doamna Wolff a cerut anularea pedepsei, pentru că aceasta are un impact negative și asupra activităților caritabile pe care le desfășoară.

”Este o situație extrem de jenantă pentru mine, sunt un pilot profesionist și, faptul că am fost surprinsă depășind limita de viteză și faptul că permisul mi-a fost suspendat îmi vor afecta serios reputația”, a explicat aceasta, spunându-le autorităților că este un model pentru mii de fete care fac parte din campania ei “Dare To Be Different” (“Îndrăznește să fii diferit”) și nu ar vrea să le dezmăgească.

Apelul lui Susie Wolff a fost respins, ea a fost amendată cu 500 de lire sterline (aproximativ 576 de euro), i s-a ordonat să plătească 345 de lire sterline (aproximativ 398 de euro) reprezentând valoarea cheltuielilor de judecată, dar și o taxă suplimentară de 15 lire (17 euro), după ce judecătorul a decis că acest eveniment trebuie să fie o lecție pentru toată lumea, indiferent dacă persoana în cauză este celebră sau nu.

Susie Wolff s-a retras din sporturile cu motor în 2015, după ce a activat ca pilot în DTM și ca pilot de teste în Formula 1, pentru Williams echipa condusă de o femeie, Claire Williams, fiica lui Sir Frank. După retragere, Susie s-a alăturat trupei de comentatori de la Channel 4, dar a renunțat și la acest job. Susie este acum însărcinată, iar primul copil al ei și al șefului de la Mercedes, Toto Wolff, va veni pe lume luna viitoare.