A făcut limbo pe sub mașină, ținând în mâini tăvi cu pahare pline fără să verse nici măcar o picătură. Se numește Shemika Charles și este cea mai bună dansatoare de limbo din lume!



Are 23 de ani și este poate cea mai flexibilă femeie de pe mapamond. Shemika se poate strecura pe sub mașini, pe sub scaunele din sălile de așteptare și sub orice se află la o distanță de sol nu mai mare de 20 de centimetri.

Cea mai recentă cascadorie a dansatoarei de limbo născută în Trinidad Tobago, a avut loc într-un showroom auto și a implicat un SUV Toyota, cu o gardă la sol de 20 de centimetri.

Îmbrăcată într-un costum roșu mulat, tânăra s-a strecurat pe sub mașină în poziția tipică limbo, cu câte o tavă cu pahare pline cu apă, în fiecare mână. Douăzeci de secunde mai târziu, Shemika a ieșit pe partea cealaltă cu paharele tot pline, demonstrând o flexibilitate și un echilibru ieșite din comun. Clienții reprezentanței auto au filmat toată nebunia exoticei dansatoare.

Mai nou, Shemika Charles este deținătoarea recordului mondial la limbo, iar în domeniu a fost încoronată, pe bună dreptate, regină. Este și singura persoană din lume care a făcut limbo sub o mașină.