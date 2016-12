Chinezii preiau 51% din KMG International și Rompetrol

Compania chineza China Energy Company Limited (CEFC) va prelua 51% din actiunile KMG International NV, filiala prin care grupul kazah de stat KazMunayGas controleaza Rompetrol si rafinaria Petromidia.

CEFC China Energy Company Limited este una din cele mai mari companii private din China. In 2016 a intrat in topul Global Fortune 500, pe pozitia 229. CEFC are operatiuni in energie, servicii financiare si investitii.

Activele detinute si operatiunile desfasurate de KMGI in Europa si in regiunea Marii Negre vor servi drept platforma de dezvoltare si vor viza atat cresterea performantelor operationale si financiare ale KMGI, cat si extinderea activitatilor si operatiunilor efectuate de catre CEFC la nivel international.

Parteneriatul strategic va aduce beneficii pentru KMG NC, CEFC si KMGI si va stabili cadrul necesar pentru viitoarele proiecte comune, contribuind la cresterea economica si sociala in zonele in care aceste proiecte vor urma sa fie implementate, cele mai multe dintre ele fiind in Romania.

KMG International N.V. detine si desfasoara operatiuni importante in domeniul rafinarii, petrochimiei, retail si trading, pe mai multe piete internationale. Reteaua de retail cuprinde peste 1100 puncte de alimentare carburanti in Romania, Georgia, Bulgaria si Moldova. Grupul deruleaza operatiuni de upstream, servicii industriale si la sonda.

JSC NC KazMunayGas este Compania Nationala de Petrol si Gaze a Republicii Kazahstan cu activitati de explorare, productie, rafinare si transport de hidrocarburi din Kazahstan, care reprezinta interesele statului in industria de petrol si gaze. KMG NC este o companie integrata vertical cu ciclu complet de upstream, transport si prelucrare, pana la furnizarea de servicii specializate in industria de profil.