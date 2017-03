Comparativ sisteme de navigație: onboard sau portabil?

Utilitatea sistemelor de navigație nu mai trebuie pusă sub semnul întrebării: este mult mai simplu să tastăm adresa și să ne lăsăm ghidați în timp real, pas cu pas, prin trafic, decât să consultăm harta și să căutăm indicatoarele rutiere la fiecare intersecție. O știm și noi, o știu și producătorii sistemelor de navigație, care vin cu oferte din ce în ce mai bune. De aceea, ne-am decis să verificăm performanțele a trei sisteme de navigație într-un scurt test comparativ, urmând ca, într-un viitor număr al revistei Auto Expert să realizăm un test detaliat, în care să includem și o mică…surpriză. Foto: Bogdan Grigorescu



Să facem prezentările

Protagoniștii testului de azi fac parte din trei categorii diferite de preț. Începem prezentările cu Serioux UrbanPilot din seria 500, cu diagonală de 5 inch, al cărui preț ”se învârte” în jurul a 300 de lei. Continuăm cu Mio Spirit 8500 LM, un colos cu diagonală de 6,2 inch și preț de 700 de lei și încheiem apoteotic cu sistemul de navigație Discover Pro de pe noul VW Golf, cu display de 9,2 inch cu preț de 9.382 lei. Sigur, pare un preț enorm, dar include, pe lângă sistemul de navigație și sistemul de sunet 4x22w, cu opt incinte audio și un hard disk de 10 Gb.

Conectarea la sateliți și introducerea destinației

Primul lucru care ne interesează atunci când achiziționăm un sistem de navigație este să ne ducă repede și sigur la destinație. Atât modelul Serioux, cât și cel Mio utilizează procesoare produse de compania taiwaneză Mstar, diferența fiind la frecvența de funcționare: 500 MHz vs. 800 MHz. Iar asta se simte în cele două scenarii care contează cel mai mult: stabilirea legăturii cu sateliții și calcularea rutei. Astfel, dacă micuțul Serioux are mici întârzieri în a se conecta la sateliți, Mio o face rapid și, astfel, puteți porni la drum mai repede. Niciunul nu poate învinge sistemul implementat de VW pe noul Golf 7 facelift, care este extrem de prompt în utilizare. În plus, este singurul din test care dispune de ecran capacitiv, celelalte două având display rezistiv, care necesită o ușoară apăsare, fiind mai inexacte la inputul datelor. Introducerea adreselor de destinație este simplă în toate cele trei cazuri, cu o singură precizare: în cazul sistemului Discover Pro, dacă doriți să schimbați destinația înainte de a ajunge la destinația curentă, va trebui să selectați manual renunțarea la actuala rută. Sistemele portabile vă vor întreba automat dacă doriți să renunțați la actualul traseu, fapt care face utilizarea mai simplă. În plus, acestea au meniuri inclusiv în limba română, în timp ce utilizatorii lui Discover Pro nu au această opțiune.

Ca să mă distrez un pic pe seama lor (urât din partea mea, știu!), am intrat în nivelul 0 al parcării complexului Mega Mall. În timp ce sistemele portabile ”m-au văzut” în mod eronat pe străzile din apropiere, cel integrat mi-a citit corect poziția, semn că n-a pierdut conexiunea, dar m-a poziționat în mijlocul câmpului, fără să recunoască Mall-ul.

Recalcularea traseului

Ei bine, în timpul testelor, am remarcat un lucru evident: dacă au hărțile updatate la zi, sistemele de navigație sunt greu de pus în șah. De aceea, am început să le joc feste voit, ”ratând” străzile, pentru a vedea cât de repede își recalculează traseul. Spre deosebire de celelalte două, Serioux repetă de fiecare dată, aproape paroxistic ”recalcularea traseului”, până când te lecuiești de greșit rutele. Mio și Discover Pro se limitează la a da directive fără mențiuni inutile. O mențiune specială merită Mio, care în situații de maxim stres, când ratezi o ieșire din giratoriu sau o intersecție reacționează extrem de rapid, recalculând noua trasă foarte repede, întru liniștirea șoferului.

Sens interzis

Cum să facem un test fără să-mi dau în stambă? N-aveam cum, așa că am sacrificat litera legii pe altarul nobil al științei și…am intrat pe contrasens. Da, e o străduță necirculată, și da, au recunoscut-o toate cele trei sisteme drept ”interzisă”. Însă când am intrat pe ea, s-au comportat diferit: Serioux și Discover Pro au refuzat să accepte inconștiența mea și m-au ”văzut” pe drumul paralel cu sens unic, în timp ce Mio m-a reperat corect și mi-a repetat cu disperare să fac cale-ntoarsă.

Vocile

Dacă Serioux și Discover Pro m-au îndrumat cu voci relativ naturale (ultimul în limba engleză, limba română fiind indisponibilă), Simona de la Mio nu știe cu diacriticile și cu denumirile în limbi străine. Astfel, recită ad-literam ”Pier de Coubertin”, ”Mac Donalds” și ”George Cosbuc”, cu un accent și o intonație ardelenești, care n-au încetat să mă amuze.

Lizibilitatea

Este capitolul la care Discovery Pro își lasă clar în urmă adversarii: negrul este negru, nu un gri închis, rezoluția de 1.280×640 este spectaculoasă, contrastul – excelent, iar poziționarea pe consola centrală îl ferește de razele soarelui, făcându-l lizibil în orice condiții. În plus, dacă îl combinați și cu tabloul de bord digital virtual (opțional pentru încă 575 euro), îl puteți avea fix în spatele volanului, între vitezometru și turometru. Ambele sisteme portabile au ecrane cu lizibilitate identică, cu un mic avantaj pentru Mio, care are o densitate de pixeli/inch mai bună: 150, 48 ppi vs. 110,34 ppi. Astfel, toate iconițele și simbolurile par mai bine definite pe ecran. Însă grafica în sine, cu nuanțe aprinse și informații complete este mai prietenoasă la Serioux.

Portabilitatea

Este evident că ne vom referi doar la portabilitatea dispozitivelor de la Mio și Serioux. Ambele sisteme de navigație pot fi utilizate atât în mașină, cât și pe bicicletă, trotinetă, Ninebot (cu suporturi aftermarket, neincluse în pachet) sau la mersul pe jos. Dacă în mașină, ventuza de la Mio are o forță de sucțiune mai puternică (în pofida faptului că e mai mică și că dispozitivul e mai greu), la ieșirea din habitaclu avantajul trece clar de partea lui Serioux, care este mai mic, mai ușor (178 g vs. 275 g) și a cărui baterie ține mai mult: în test, Mio a rezistat fără alimentare 1h30m, iar Serioux 2h30m, ambele cu luminozitatea la 80%, ambele cu navigația pornită.

Concluzii

Discovery Pro

Un sistem de navigație excelent, foarte prompt și relativ simplu în utilizare. Ecranul are o rezoluție superbă și un contrast remarcabil, de aceea operarea sa este o adevărată plăcere. Păcat însă de prețul mare, de 9.382 lei. Țineți cont, totodată, că nu-l veți putea utiliza decât în mașină. Dacă vi se pare scump, puteți opta pentru sistemul Discover Media cu modul de navigație, la 3.107 lei și veți primi un display de 8 inch în locul celui de 9,2.

Mio Spirit 8500 LM

Diagonală mare, rezoluție bună, simplitate în utilizare: sistemul Mio nu păcătuiește sub niciun aspect. După ce ajungeți la destinație, îl puteți lua la o plimbare pe jos, beneficiind de bateria Li-ion integrată, care oferă minimum 1,5 ore autonomie. Totuși, dimensiunile mari, vocea nenaturală și prețul îl penalizează ușor.

Serioux UrbanPilot UPQ550T2

Un sistem care le face bine pe toate, la un preț excelent. Foarte portabil, cu o autonomie foarte bună și o interfață prietenoasă, aparatul Serioux îi va mulțumi pe mulți. Clienții vor trebui să fie, totuși răbdători și îngătuitori: sistemul se conectrază mai greu la sateliți, iar rezoluția ecranului nu este de top.