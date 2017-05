Concurs Mercedes pentru condus economic

Mercedes lanseaza o competitie, FleetBoard Drivers’ League, pentru a stimula soferii de autovehicule comerciale mari sa conduca economic in activitatea lor de zi cu zi.

O echipa de flote trebuie sa cuprinda cel putin 3 soferi ce trebuie sa parcurga cumulat cel putin 9.600 km pe durata unei luni. Stilurile de conducere ale participantilor sunt evaluate cu ajutorul FleetBoard Performance Analysis. Evaluarea ia in considerare o combinatie a factorilor de uzura si de consum, precum stilul de conducere anticipativ, schimbarile de viteza si comportamentul la franare.

Daimler spune ca va tine cont de gradul de dificultate al traseului parcurs de sofer, in functie de gradul de inclinare al traseului parcurs, numarul de opriri si de incarcare. Cu cat numarul de opriri a fost mai mare, cu atat traseul de parcurs este considerat mai dificil; similar, in functie de gradul de incarcare al autovehiculului concurentului. Un alt criteriu de care se va tine cont este consumul de combustibil.

Daimler se asteapta ca in total 1.000 de soferi si flote de autovehicule comerciale mari sa reduca consumul de carburant si emisiile pe rutele pe care transporta marfa (cel putin 3.200 de km parcursi in iulie), in timpul competitiei care va dura o luna, intre 3 si 31 iulie 2017.