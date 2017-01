Continental extinde fabrica de componente de la Timișoara

Continental extinde, din nou, fabrica de componente electronice de la Timisoara, anuntand investitii care se ridica la 12 milioane de euro.

Astfel, la suprafata actuala de 14.000 de metri patrati, aflata in exploatare, se vor adauga 7.000 de metri patrati, rezultand 21.000 de metri patrati. Uzina are 1.200 de angajati, avand o cadenta zilnica de productie de 45.000 de subansamble auto. In total, fabrica de la Timisoara a livrat 60 de milioane de componente electronice in cei 10 ani de activitate.

La Timisoara se produc instrumentele de bord pentru Mercedes-Benz Clasa E, display-uri pentru alte modele Daimler, senzorii pentru pedala de acceleratie pentru Mercedes-Benz Clasa S sau unitatea de control al airbag-urilor pentru Mercedes Benz Clasa S, Clasa B si GLC.

Continental are cinci divizii in Romania: Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Anvelope si ContiTech. Continental detine sapte unitati de productie si patru centre de cercetare si de dezvoltare in Timisoara, Sibiu, Carei, Nadab, Brasov si Iasi.

Continental mai este si partener al unui joint-venture in Slatina si are un centru de distributie al anvelopelor in Bucuresti. Continental avea la finalul anului 2015 aproximativ 16.500 de angajati si si-a marit echipa in 2016 cu peste 1.000 noi membri in Romania.