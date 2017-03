Continental angajează 180 de oameni în Brașov

Continental extinde linia de producție pentru sisteme de alimentare cu combustibil, din Brașov, decizie ce presupune angajarea a peste 180 de persoane.

„Uzina Continental din Brasov poate produce, la capacitate maxima, peste 10 milioane de unitati de alimentare cu combustibil pe an. Ca sa reuseasca acest lucru, compania va angaja in lunile martie si aprilie peste 180 de persoane in productie”, au anunțat reprezentanții companiei.

Fabrica de la Brașov este prima „unitate integrata” Fuel Suply Continental din Europa și parte a a diviziei Continental Powertrain. Uzina este, din punct de vedere al producției în domeniu, cea mai mare din cadrul concernului Continental, fiind depășită doar la nivel de competențe tehnologice de centrele similare de la Dortmunt și Bebra.

Printre clienții uzinei de pompe de combustibil Continental de la Brașov se numără BMW, Mercedes-Benz, Grupul Volkswagen, PSA Peugeot Citroen, Renault si Ford.