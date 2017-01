Alfa Romeo Stelvio: Noul SUV în versiune de bază Veloce cu 280 CP

Alfa Romeo Stelvio, primul SUV din istoria casei italiene, primește o nouă versiune de intrare în gamă. Promovată sub sigla Veloce, aceasta va fi poziționată sub modelul de vârf QV, fiind oferită și într-o serie limitată, de lansare: First Edition.

Chiar și în compania unui motor mai puțin potent decât V6-le bi-turbo de 510 montat pe QV, Stelvio Veloce este un SUV cu gene sportive, animat de un turbo de 2 litri, cu patru cilindri și 280 CP/400 Nm, alimentat cu benzină. Cu o masă la gol de 1.660 kg, Stelvio Veloce atinge o viteză maximă de 230 km/h și accelerează de la 0 la 100 km/h în 5,7 secunde. Consumul mediu este estimat la 7,0 l/100 km.

Alfa Romeo Stelvio Veloce va fi oferit exclusiv cu transmisie automată cu opt trepte și tracțiune integrală. Sistemul 4×4 Alfa Romeo, intitulat Q4, transmite în condiții normale 100% din cuplu roților din spate, dar poate varia acest raport până la 50/50% față/spate, dacă puntea posterioară pierde aderența. Diferențialul spate include, de asemenea, funcția de torque vectoring între roțile posterioare. Stelvio dispune, de asemenea, de suspensie adaptivă Chassis Domain Controller.

Din fericire, chiar și absența pachetului aerodinamic specific modelului QV, noul Alfa Romeo Stelvio Veloce arată la de spectaculos. Designul transpune în mod reușit liniile pline de sex-appeal ale sedanului Giulia pe o caroserie înaltă, tipică pentru un SUV, profilul dinamic afișând inclusiv influențe de origine Maserati. Construit pe aceeași platformă (Giorgio) cu sedanul Giulia, Stelvio are o lungime de 4,68 metri, fiind un concurent direct pentru BMW X3 și Mercedes GLC.

Dintre dotările de serie asociate seriei limitate First Edition amintim farurile bi-xenon adaptive cu fază lungă automată, jantele din aliaj de 20 inch, ornamentele cromate speciale aplicate la nivelul ramelor geamurilor, tapițeria din piele de culoare neagră, decorul din lemn autentic, scaunele încălzite cu reglaje electrice pe opt direcții, sistemul audio Hi-Fi și pedalele din aluminiu, sistem multimedia cu display de 8,8 inch (standard 6,5 inch) și controller rotativ. Pe piața din Germania, prețul de pornire al lui Alfa Romeo Stelvio Veloce a fost stabilit la aproximativ 56.000 euro.