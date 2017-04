Cum să soliciți restituirea taxei auto. VEZI PAȘII NECESARI

Restituirea taxei auto, bir abrogat în toate formele sale, inclusiv în cel cunoscut sub denumirea de Timbru de Mediu, este posibilă după îndeplinirea procedurilor legale. VEZI care sunt acestea.

Pașii exacți pe care trebuie să îi parcurgeți în demersul solicitării restituirii taxei auto, achitată între 1 ianuarie 2007 și 14 martie 2013, nu și a Timbrului de Mediu, însă, sunt stabiliți și în același timp detaliați de ordinul comun al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 682/1154/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016.

Procedura de restituire a taxei auto

– potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii care au achitat in perioada 1 ianuarie 2007 – 14 martie 2013: taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii, pot solicita restituirea acesteia prin cerere adresata organului fiscal competent.

– nu se restituie timbrul de mediu;

– sumele platite, precum si dobanzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsa intre data perceperii taxelor si data restituirii

acesteia se achita pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata in fiecare an a 20% din valoarea acestora;

– prin ordinul 1154/2016 a fost stabilita procedura de restituire si formularistica necesara restituirii;

– in vederea restituirii, persoana beneficiara trebuie sa depuna la organul fiscal o cerere tip la care sa ataseze urmatoarele documente:

a) actul de identitate;

b) cartea de identitate a vehiculului, cu prezentarea in original;

c) certificatul de inmatriculare a vehiculului, cu prezentarea in original.

– cererea trebuie sa contina in mod obligatoriu contul bancar in care urmeaza a se face restituirea;

– documentele in original se restituie contribuabililor dupa verificarea lor;

– cererea se solutioneaza de organul fiscal in termen de 45 de zile de la depunere.