Dacia Sandero Stepway – Hai afară la zăpadă!

Străinilor li se pare incredibil. Dai puțin peste 11.000 de euro și iei o mașină nou-nouță, întreagă, cu roți, volan, motor. Cam tot ce are o mașină obișnuită. Este noua Dacia Sandero Stepway, o grămadă de mașină pentru un preț care în vest pare ireal.

Dacia Sandero Stepway în versiune facelift nu mai privește cu invidie la fratele mai mare, Duster. Are o grilă asemănătoare cu Big Brother, are faruri LED și o configurație nouă a stopurilor care aduc mașina în 2017 și îi imprimă un aer mai dinamic. Nu va provoca scurtă la gât trecătorilor sau altor participanți la trafic, dar cu noul Stepway vei simți că ești într-o relație în care doar tu știi calitățile partenerului și nu vei avea motive de îngrijorare că va fura inima altcuiva. Partea bună e că nici nu i se vor fura oglinzile. Nu e o afacere profitabilă.

Volanul nou în patru spițe, îmbrăcat în piele, are grosimea perfectă și un unghi foarte confortabil, încât, dacă închizi ochii și încerci să ghicești ce mașină conduci, s-ar putea să crezi că te afli într-una produsă de un brand prestigios de prin centrul Europei. Butoanele Daciei fac un click interesant, care nu sună rău deloc! Așteptam un zdrang la închiderea ușii, dar a fost vorba tot de un click plăcut. Doar că trebuie să tragi tare de ușă. Chestie de obișnuință.

Opționale numeroase

Prețul de pornire

Ținută de drum în condiții grele Cutia robotizată indecisă

Plasticul de la interior

În echiparea Prestige pe care am avut-o la test, șoferul de Dacia primește aer condiționat automat, geamuri electrice și în spate, sistem multimedia NAV Evolution cu ecran tactil de 7 inci, conexiune Bluetooth și USB și Cruise Control. Are o cotieră ca la scaunul de avion și scaune ergonomice care transformă un drum lung într-o călătorie relaxantă.

Ecranul LED poziționat în centrul consolei, este înconjurat de plastic din toate direcțiile. Dar e plasticul rezistent, făcut special pentru drumurile noastre. Asta o confirmă și garda la sol de 20 de centimetri. La volanul Daciei Stepway, scapi de stresul bulevardelor pline de gropi, care, după două ninsori, arată de parcă au fost bombardate.

Cu motorul diesel de 1.5 litri, 90 CP și cutia robotizată, Dacia Sandero Stepway este încăpățânată. Cutia Easy R are inițiativă proprie și schimbă treptele când are chef. “Are acolo un pitic care schimbă pentru tine”, a fost gluma unui coleg. Apreciem personalitatea puternică a piticului robotizat, dar am vrea să încerce să ne facă pe plac. Ah, dar stați! În modul Manual este mult mai docil. Iar în traficul congestionat din oraș, este de-a dreptul salvator. Și costă doar 500 de euro. Cu toate cele 6 trepte. Și cu schimbător cu tot! Dacia diesel consumă extrem de puțin, dar vă rugăm să ne anunțați și pe noi dacă reușiți să atingeți cifrele oficiale de consum de 3,8 l/100 km extra-urban.

Cei 90 de cai sunt dresabili, dar am fi avut nevoie de mai multă putere în depășiri. În schimb, Dacia nu ne-a trădat pe serpentine, pe un drum acoperit ba de zăpadă, ba de gheață. Încălțată cu anvelope Michelin Alpin, Dacia noastră a fost bărbată ca Agripina lui Gala Galaction. Așa că dacă aveți de gând să-i spuneți “Hai afară la zăpadă”, Stepway nu va exista.

Tapițeria din piele este opțională și costă 600 de euro. Pentru fiecare loc? Este întrebarea străinilor când aud prețul. Ba chiar pentru toate locurile. La multe alte mașini, plătești atât doar pentru brichetă.

Cameră de marșarier opțională cu redare foarte clară, este mai bună ca la mărci de renume. Depinde doar de tine dacă te descurci și fără camera la mașina ta de 4 metri și 8 centimetri. Cu toate aceste dotări, cea mai scumpă Dacia Sandero Stepway costă 13.600 de euro.