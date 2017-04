Dacia, un nou record în Marea Britanie

Brandului românesc îi merge foarte bine și ne bucură nespus acest lucru. Dacia, modelul produs în România se bucură de mult succes în afara țării, iar prețul avantajos și fiabilitatea sunt principalii factori care o recomandă.

În Marea Britanie, Dacia a vândut mașina cu numărul 100.000. Aceasta este o Dacia Sandero Stepway, albastră, cu un motor 0.9 Tce, de 90 cai putere. „Prima mea masina a fost tot o Dacia Dacia Sandero Stepway, pe care am cumpărat-o în urmă cu trei ani. Inițial, am vrut să cumpăr o mașină la mâna a doua, dar când am ajuns la dealer și am văzut-o, am sperat să fie ieftină și să mi-o pot permite. A fost cea mai bună decizie”, a declarat Heather Reiss, cea care a achiziționat mașina cu iz românesc.

