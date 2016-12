Fabrica Ford de la Craiova sărbătorește Crăciunul într-un mod inedit, de pe liniile de producție ale uzinei din România ieșind în această perioadă coupe-ul Mustang și nu monovolumul B-Max.

Nu este, însă, vorba de mașini reale, ci de machete radiocomandate. Acestea vor fi donate mai multor orfelinate si spitale din Europa. În ajunul Crăciunului, uzina Ford de la Craiova a oprit temporar productia monovolumului B-Max pentru ca sa asambleze mașinile de jucărie care vor face sărbătorile copiilor dezavantajați de soartă mai frumoase.

Și sania lui Moș Crăciun a fost înlocuită cu un hoverboard electric, împodobit cu beteală și un nas roșu, de ren. „O dată pe an ceva magic se întamplă într-o fabrică Ford. In loc de mașini adevărate, pe linia de asamblare sunt produse mașini de jucărie. Cine are nevoie de reni? Atâta timp cât ai un hoverboard interactiv ca să ajunga cadourile la copiii din întreaga Europă”, se arată în comunicatul de presă Ford Europa.

„Să privești mașinile de jucărie căpătând contur pe liniile de producție ale modelelor reale este o priveliște magică, iar angajații uzinei îmbrățișează cu adevărat spiritul Crăciunului, jucând rolul ajutoarelor lui Moș Crăciun,” a declarat Linda Cash, director adjunct al rețelei de producție Ford din Europa.