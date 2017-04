Democrația eficienței

Prin tehnologiile SKYACTIV, Mazda a reușit să ofere consum și emisii scăzute fără a compromite performanțele și plăcerea în conducere. Iar aceste tehnologii nu sunt destinate doar modelelor mai scumpe ci întregii game de modele de la Mazda2, Mazda3 și CX-3 până la Mazda6, CX-5 și noul MX-5.

În toamna lui 2011, Mazda CX-5 a inaugurat era SKYACTIV, care a deschis calea spre o nouă generație de modele Mazda caracterizate printr-o construcție ușoară, un tren de rulare dinamic și o propulsie extrem de

eficientă. Tehnologiile SKYACTIV înglobează soluții revoluționare pentru toate componentele mașinii care și-au dovedit eficiența în viața reală. Să le luăm pe rând.

Motoarele SKYACTIV

Prin noua generație de motoare aspirate cu injecție directă de benzină, sistem start&stop și sistem i-ELOOP de regenerare a energiei la frânare, Mazda a sfidat din nou moda motoarelor turbo. Scopul principal al lui Mazda a fost să realizeze cea mai eficientă ardere internă posibilă, care pentru utilizator înseamnă

în final un consum mai mic în viața reală. Astfel, motoarele pe benzină Mazda au cel mai ridicat raport de compresie din lume pentru o mașină de serie, de 14,0:1 pentru SKYACTIV-G 2.0 și SKYACTIV-G 1.5 și 13,0:1 pentru SKYACTIV-G 2.5 din Mazda6, SKYACTIV- G 1.5 și 2.0 din Mazda MX-5 (MX-5 reprezintă prima aplicație a tehnologiei SKYACTIV pentru motor amplasat în față combinat cu transmisia spate).

Raportul de compresie înalt are ca scop principal îmbunătățirea arderii combustibilului. Însă pentru că un raport înalt de compresie poate genera fenomenul de detonație, Mazda a luat mai multe măsuri:

• un sistem de evacuare 4-2-1 care reduce cantitatea de gaze reziduale din cilindri;

• injectoare cu șase duze care ajută la formarea unui amestec aer-combustibil omogen cu o curgere omogenă care îmbunătățesc și răcirea în cilindri prin post-injecții prevenind detonația;

• conductă de aspirație spiralată care generează un vârtej în camera de ardere pentru o aprindere mai bună și o distribuție mai bună a flăcării, ceea ce conferă în final un cuplu mai mare;

• cavități speciale în pistoanele ușoare din aluminiu;

• sistem de ungere revizuit pentru a reduce frecările și pierderile de presiune de ulei, utilizând astfel o pompă de ulei mai mică care răspunde mai rapid în sarcină și la turarea motorului.

• distribuție variabilă SV-T pe admisie și evacuare

• masă redusă prin utilizarea unor pistoane, biele și arbori cotiți mai ușori și reducerea frecărilor mecanice.

În cazul motoarelor diesel, Mazda a reușit să respecte standardele Euro 6 cu mult înainte ca acestea să devină obligatorii și fără a folosi aditivi scumpi.

Secretele motoarelor diesel sunt următoarele:

• cel mai mic raport de compresie din lume la un diesel, de 14,0:1 pentru motorul de 2,2 litri și 14,8:1 pentru noul motor diesel de 1,5 litri;

• injectoare piezoelectrice multi-duză cu până la 9 injecții pe ciclu și până la o presiune de 2.000 bar;

• distribuție variabilă la evacuare;

• o construcție ușoară cu bloc motor din aluminiu, pereții cilindrilor mai subțiri, un arbore cotit mai mic și conducta de evacuare integrate, toate fiind posibile grație raportului de compresie mai mic;

• supraalimentare twin turbo cu două turbine (una mică cu inerție redusă care pleacă de la turații mici și una mai mare care intră în funcție la turații mai mari) la 2.2 D (o singură turbină compactă cu geometrie

variabilă la 1.5D) care generează mai mult cuplu la turații mici și medii și elimină fenomenul de turbo-lag;

• sistem start&stop standard i-stop SKYACTIV-Drive

Noile cutii automate conferă o economie remarcabilă de combustibil combinată cu un răspuns la fel de rapid ca la o cutie manuală. Noua cutie automată are mai multe avantaje față de cutiile automate clasice cu convertizor de cuplu, cele cu dublu ambreiaj sau cele de tip CVT:

• răspunde și retrogradează mai rapid și are un start mai ușor decât o cutie cu dublu ambreiaj;

• schimbă mai lin și mai confortabil decât o cutie cu dublu ambreiaj sau una convențională cu convertizor de cuplu;

• contribuie la o mai bună economie de combustibil decât o cutie CVT la viteze mari și decât una clasică cu

convertizor de cuplu la turații mici. Cu padele pe volan disponibile opțional și cu mod Sport, cutiile automate

permit și o conducere sportivă cu retrogradări rapide și un răspuns mai spontan la apăsarea pedalei de accelerație. În cazul lui Mazda2, Mazda oferă o versiune nouă a cutiei automate cu șase trepte, mai ușoară

cu 17 kg decât cea din Mazda3 și Mazda6 și care dispune la rândul ei de mod Sport.

SKYACTIV-MT

Nici cutiile manuale nu au fost neglijate, acestea preluând tot ce este mai bun de la Mazda MX-5 și conferind

o plăcere pură în conducere. Cutiile manuale beneficiază de o cursă scurtă a schimbătorului și un levier

al schimbătorului la fel de scurt ca la Mazda MX-5, ceea ce conferă o schimbare precisă de trepte. În cazul

lui MX-5, cursa schimbătorului este de numai 40 mm, la fel ca a tuturor generațiilor MX-5. De asemenea, cutia manuală din MX-5 este cu 7 % mai ușoară decât cea de la fosta generație.

Având mai puține componente și frecări interne mai mici, cutiile manuale sunt extrem de compacte, ceea ce contribuie la economia de combustibil. SKYACTIV-Chassis. Mazda a inclus sub umbrela SKYACTIV- Chassis trenul de rulare cu punțile față și spate, direcția, frânele și sistemul de tracțiune integrală. Mazda3, 6 și CX-5 au configurație McPherson pe față și punte multilink pe spate în timp ce Mazda2 și CX-3 împart aceeași platformă cu punte față de tip McPherson și punte spate cu bară de torsiune. Suspensia lui MX-5

este configurată cu o punte față cu brațe duble suprapuse și punte multilink și este cu 12 kg mai u ș o a r ă decât la vechea generație datorită utilizării tehnologiei SKYACTIV- Chassis.

Sistemul de direcție electrică din Mazda3, 6 și CX-5 utilizează o serie de senzori care măsoară viteza roții, accelerația laterală și unghiul roții și reglează răspunsul direcției în funcție de situație. Astfel, direcția electrică combină o agilitate remarcabilă la viteze mici și medii cu o stabilitate foarte bună la viteze mari.

Rapoartele de demultiplicare scurte, de 14,2:1 la Mazda6, 14,1:1 la Mazda3 sau 14,7:1 la Mazda2 conferă un răspuns mai direct și o agilitate foarte bună tipică direcțiilor mașinilor sport.

Noul sistem de tracțiune integrală de la CX-5, CX-3 și Mazda6 (la versiunile break cu motoare diesel) dispune

de o funcție de avertizare la detectarea patinării punții față. Sistemul utilizează 27 de senzori care monitorizează continuu drumul și intențiile șoferului distribuind puterea la roțile care au nevoie mai mult. Sistemul poate detecta suprafețele alunecoase și reacționa în concordanță. Precizia și rapiditatea sistemului previn patinarea roții și evită transmiterea a prea multă putere la puntea spate. De asemenea, împreună cu uleiul cu viscozitate scăzută, sistemul 4×4 contribuie la reducerea consumului.

SKYACTIV-Body

Toate modelele Mazda sunt mai ușoare decât modelele concurente din clasele lor. Caroseriile modelelor Mazda sunt realizate într-un procent important din oțel ușor de înaltă rezistență (63% de exemplu la CX-3). În cazul lui Mazda6, procentul de oțel de înaltă rezistență este cu 20% mai mare decât la vechea generație, și în același timp și masa la gol este mai redusă. Mazda6 SKYACTIV-G 2.0 cu transmisie manuală cântărește numai 1.300 kg, cea mai scăzută masă din clasa sa. Această construcție ușoară conferă și o rigiditate mărită care la rândul ei asigură o reducere a vibrațiilor și zgomotelor și îmbunătățește ținuta de drum și agilitatea.

De exemplu, noua Mazda3 are o caroserie cu 31% mai rigidă (28% la sedan) față de vechea generație iar în noul CX-5 zgomotele din habitaclu la viteze mari au fost reduse cu 13%.

Un adevărat campion în materie de construcție ușoară este MX-5 care utilizează la caroserie un procent de 71% de oțel de înaltă rezistență și aluminiu față de 58% înainte. Astfel, noul MX-5 a coborât sub bariera magică de 1.000 kg în versiunea cu motor de 1,5 litri și transmisie manuală cântărind fix 975 kg.

Un rol important îl joacă și aerodinamica, modelele Mazda având o podea proiectată pentru o curgere optimă a curentului de aer pe sub mașină și linii fluide ale caroseriilor pentru a obține o suprafață frontală cât mai mică la înaintare.

Astfel, modelele Mazda au un coeficient la rezistență la înaintare printre cele mai mici din industrie: între 0,26

și 0,28 la Mazda6, între 0,26 și 0,275 la Mazda3 sau 0,33 la CX-5, una din cele mai scăzute valori în segmentul SUV-urilor.