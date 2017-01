Echipă românească la Rallye Monte Carlo Historique

Echipajul autohton Just Classics Motorsport va participa, pentru a șasea oară consecutiv, la Rallye Monte Carlo Historique, ajuns la cea de-a douăzecea ediție.

Rallye Monte Carlo Historique (25 ian-2 feb 2017) va lua startul din mai multe orase europene, Lisabona, Reims, Bad Homburg, Stockholm, Copenhaga, Glasgow si Barcelona, iar intalnirea tuturor echipajelor are loc la Digne Les Bains, inainte de prima proba speciala.

Masinile vor parcurge intre 2.577 – 4.326 km si 14 probe speciale cu o lungime totala de 440 km. Finnish-ul este la faleza din Monte Carlo si Gala de premiera la Club’s Salle Des Etoile in prezenta autoritatilor Monegasce.

Monte Carlo, descris de multi ca cel mai greu raliu de regularitate din lume, este o competitie complexa, cu multe dificultati ce pot fi intalnite pe traseu. Parcurgerea probelor speciale se face in circulatie deschisa, cu o viteza constanta impusa, iar conditiile meteo pot fi imprevizibile. Echipajul primeste direct la start indicatiile legate de traseul ce urmeaza a fi parcurs – viteza, puncte de control, distante, repere – si orice abatere este penalizata.

Just Classics Motorsport participa in 2017 cu 7 echipaje, avand o componenta internationala: Grecia, Italia, Anglia si, desigur, Romania aliniindu-se la start in urmatoarea configuratie:

107 Gabriel Stanciu / Georgios Ladopoulos – Ford Escort RS2000 MKII

119 Gerasimos Katochianos / Stamatis Psyloglou – Ford Escort MK

133 Cristian Vartaci-Aconi / Dorin Lupu – Ford Escort RS2000 MKII

312 Nokilaos Koliopoulos / Evangelos Rallis – Autobianchi A112 Abarth5

104 Antonio Zanussi / Carlo Bisol – Ford Escort RS2000 MKI

110 George Delaportas / Petros Vasilopoulos – Volkswagen Golf MKI GTI care vor lua startul din Bad Homburg

161 Phil Swain / David Green – Ford Escort RS2000 MKI care vor lua startul din Barcelona.