Examen auto, probă nouă: Cum să acorzi primul ajutor

Examen auto modificat. O inițiativă legislativă depusă la Senat prevede introducerea unei noi probe de prim ajutor în trafic.



Dacă va fi aprobat de Senat și va trece, apoi, și de Camera Deputaților, care este for decizional, proiectul semnat de 31 parlamentari, ar urma să completeze OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice prin inserarea a doua noi aliniate la articolul cu numărul 23:

– „In vederea obtinerii permisului de conducere candidatii au obligatia de a efectua, pe parcursul activitatilor de pregatire teoretica si practica, si promova un curs de prim ajutor in trafic”.

– „Programa, modalitatile de organizare si desfasurare a cursului de prim ajutor in trafic, lista centrelor autorizate pentru instruirea si testarea teoretica si practica si baremul de promovare se stabilesc si se actualizeaza prin ordin comun al ministrului Sanatii si al ministrului Afacerilor Interne”.

În prezent, noțiuni de acordare a primului ajutor în trafic, în cazul unui accident, sunt incluse în examenul teoretic de obținere a permisului auto.

Viata unei persoane accidentate depinde, intr-o mare masura, de momentul acordarii primului ajutor si de priceperea celui care intervine primul la locul accidentului. Primul ajutor de baza este doar un ajutor temporar acordat in caz de urgenta pentru salvarea vietii, prevenirea unor complicatii ulterioare si ameliorarea suferintelor pana in momentul in care un serviciu medical adecvat poate sa intervina.

Cei patru pasi in acordarea primului ajutor

Situatiile in care este necesar primul ajutor pot fi foarte diferite, dar cel care acorda primul ajutor va trebui sa urmeze patru pasi, indiferent de situatie.

Cei patru pasi importanti sunt:

1 Luarea masurilor de siguranta.

2 Evaluarea starii victimei.

3 Solicitarea ajutorului.

4 Asigurarea primului ajutor.

Luarea masurilor de siguranta in caz de accident rutier

Indicatii pentru cel care ofera primul ajutor:

Respectati intotdeauna Codul Rutier.

Reduceti treptat viteza si sa nu franati brusc pe masura ce va apropiati de locul accidentului rutier.

Opriti masina intr-un loc sigur, pe banda de refugiu, pe marginea drumului sau in afara lui.

Puneti-va vesta reflectorizanta.

Folositi semne de avertizare (precum triunghiul reflectorizant), pentru avertizarea celor care se apropie de locul accidentului.

Nu incercati sa traversati o autostrada.

Fiti atent la cablurile electrice de pe jos si asigurati-va ca nimeni nu se apropie de aceste cabluri si ca nu sunt atinse.

Incercati sa preveniti un posibil incendiu, oprind contactul electric din vehiculele implicate in accident si nelasand pe nimeni sa fumeze in imediata apropiere.

Aveti in vedere faptul ca airbag-urile care nu s-au activat, se pot umfla brusc.

Incercati sa imobilizati vehiculele accidentate, tragand franele de mana.



Scoaterea de urgenta a victimei