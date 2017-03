Finaliștii World Car of the Year 2017: Trei SUV-uri europene

Trei SUV-uri europene au intrat în finala competiției World Car of the Year 2017 (Mașina anului în lume). Titlul va fi decernat conform tradiției în a doua zi de presă a Salonului Auto de la New York, pe 13 aprilie.

Cele trei modele finaliste sunt SUV-urile de clasă medie Audi Q5 și Jaguar F-Pace, respectiv SUV-ul de clasă compactă, VW Tiguan. Trofeul World Car of the Year (WCOTY) nu coincide cu premiul European Car of the Year (E COTY), decernat în fiecare an în Europa și câștigat în 2017 de noul Peugeot 3008, primul SUV din istoria competiției care pleacă acasă cu titlul mult râvnit. Niciunul dintre cei trei finaliști WCOTY nu a ajuns în finala E COTY din acest an.

Pentru a fi eligibile, maşinile concurente trebuie să fie comercializate în cel puţin cinci ţări, de pe minimum două continente, însă nu mai devreme de 1 ianuarie 2016. Din juriu fac parte 75 de jurnaliști auto cu experienţă, reprezentând publicaţii de profil din 23 țări, din întreaga lume. Majoritatea provin din America de Nord, Europa, Asia şi Rusia.

Ca în fiecare an, în afara trofeului suprem World Car of the Year 2017, juriul WCOTY va acorda și premii adiacente, împărțite în patru categorii ce recompensează meritele constructorilor auto în domenii precum ecologia sau designul: World Green Car, World Car Design of the Year, World Luxury Car, World Performance Car. Anul acesta a fost introdus și un nou premiu: World Urban Car, dedicat mașinilor compacte, populare la nivel global. Iată lista completă a modelelor nominalizate:

World Car of the Year 2017

Audi Q5

Jaguar F-Pace

Volkswagen Tiguan

World Luxury Car 2017:

BMW Seria 5

Mercedes-Benz Clasa E

Volvo S90 / V90

World Performance Car 2017:

Audi R8 Spyder

McLaren 570S

Porsche Boxster / Cayman

World Green Car 2017:

Chevrolet Bolt

Tesla Model X

Toyota Prius Plug-in

World Urban Car 2017

BMW i3 (94 Ah)

Citroen C3

Suzuki Ignis

World Car Design of the Year 2017:

Jaguar F-Pace

Mercedes-Benz Clasa S Cabriolet

Toyota C-HR