TOP 5 cele mai vândute mărci din România. Ford a devansat VW și Skoda

Ford a devansat în premieră Volkswagen și Skoda, pe piața din România, devenind cel mai vândut brand de import, în primul trimestru din 2017.

Livrările de mașini noi comercializate sub sigla Ford s-au cifrat la 2.129 unități, în timp ce VW și-a găsit 2.108 clienți noi, iar Skoda 1.889, în intervalul ianuarie-martie. Pe locurile patru și cinci s-au clasat Renault și Opel, cu 1.554, respectiv 1.093 mașini.

TOP 5 mărci auto în trimestrul I:

1. Ford: 2.129 unitati

2. Volkswagen: 2.108 unitati

3. Skoda: 1.889 unitati

4. Renault: 1.554 unitati

5. Opel: 1.093 unitati

In primul trimestru al lui 2017 au fost inmatriculate 3.006 de autoturisme si de vehicule utilitare Ford, dintre care 2.055 au fost autoturisme si 951 vehicule comerciale, conform datelor emise de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V).

Luna martie a fost o luna-record pentru marca Ford, cu 1271 unitati inmatriculate si o cota de 14.41% din totalul pietei de inmatriculari ale vehiculelor noi. Ford este prezent in 37 de puncte de comercializare in toata tara. Patru dintre acestea sunt unitati FordStore, inaugurate in 2015 si 2016.

In ceea ce priveste vehiculele comerciale, Ford isi mentine pozitia de lider in segmentele LCV (vehicule comerciale usoare) si MCV (vehicule comerciale medii) dupa primul trimestru al acestui an, cu o crestere de 56% fata de primul trimestru al anului precedent.

Este pentru prima data cand Ford se claseaza pe primul loc in topul celor mai vandute marci din tara noastra, de la momentul preluarii operatiunilor de Vanzari si Marketing din Romania, in august 2010.