Forța să fie cu tine! Mercedes lansează CLA Star Wars Edition

Lumea întreagă a sărbătorit Ziua Internațională a Războiului Stelelor, iar Mercedes-Benz a deschis balul. Producătorul german premium a lansat în Japonia modelul CLA Star Wars Edition. Doar 120 de unități se vor produce.

Fanii Star Wars sărbătoresc 40 de ani de la lansarea seriei, în fiecare an pe 4 mai, pentru că în limba engleză, “May, the 4th” sună aproape identic cu “May the Force (be with you)”, urarea făcută cavalerilor Jedi. Mercedes-Benz profită din plin de popularitatea seriei și lansează în ziua cea mare un model ediție specială, sub titulatura Star Wars.

60 dintre cele 120 de unități care vor fi produse anul acesta vor veni cu vopseaua Calsite White (Alb Calciu), care amintește de stormtrooperi, iar celelalte 60 vor fi Knight Black (Negru Cavaler), cu aluzie la personajul negativ Darth Vader. Coupe-urile cu patru uși aleargă pe jante negre de 18 inci.

Mașinile prezentate la aniversarea de 40 de ani a celebrei serii SF vin însoțite de logo-ul Star Wars la interior, acesta fiind inscripționat pe covorașe, iar luminile de întâmpinare proiectează același logo pe asfalt. Pe spatele parasolarului vor fi reprezentate unul sau mai multe dintre personajele principale din film. Meniul Command Online afișează și el personaje precum Han Solo, Obi-Wan Kenobi, Chewbacca sau Luke Skywalker.

Clienții japonezi vor plăti 5 milioane de yeni (aproximativ 42.000 de euro) pentru un Mercedes-Benz CLA 180 Star Wars Edition.

CLA 180 este propulsat de un motor turbo 1.6 cu 4 cilindri, care dezvoltă 120 CP și un cuplu de 200 Nm.