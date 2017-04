Noul film The Fate of the Furious sau Furios si iute 8 ajunge pe marile ecrane săptămâna viitoare. Secretele unei cascadorii spectaculoase sunt dezvăluite în avanpremieră de creatorii peliculei.



Scena cu pricina nu este poate cea mai elaborată din al optulea episod al seriei Furios si iute (să nu uităm de submarinul care urmărește mai multe mașini spre finalul filmului), însă, este cu siguranță cea mai memorabilă. Realizarea cascadoriei a implicat folosirea unei bile imense din oțel solid, folosită în demolări, cu o greutate impresionantă: 14,5 tone. Aceasta execută mișcare de pendul, lovind mașinile de sub ea, aflate în mișcare. Atât bila, cât și automobilele distruse au ajuns la o viteză de aproximativ 65 km/h, în momentul impactului.

Pelicula The Fate of the Furious va putea fi urmărită pe marile ecrane din 14 aprilie 2017. Printre noile vedete pe patru roți, a căror valoare însumată depășește pragul fabulos de 17 milioane de dolari, recunoaștem Mercedes-AMG GT, Lamborghini Murcielago SV, Dodge Challenger Hellcat, Bentley Continental GT sau noul Jaguar F-Type SVR.