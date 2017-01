Grupul VW e numărul 1 mondial, Toyota pe locul doi

Grupul Volkswagen a devansat Toyota, devenind numărul unu mondial în topul vânzărilor de mașini noi. Japonezii conduc clasamentul din 2012.



Performanța VW este cu atât mai lăudabilă, cu cât grupul german s-a luptat cu efectele scandalului emisiilor, celebrul Dieselgate. Anul trecut, VW a livrat cu 3,8% mai multe mașini decât în 2015, ceea ce se traduce printr-un total de 10.312.400 autovehicule (9,93 milioane în 2015).

Vânzările Toyota, în contrast, au crescut cu doar 0,2%, până la 10.175.000 milioane de vehicule (10,15 milioane în 2015). Ecartul exact dintre cele două mari grupuri auto în 2016 a fost, astfel, de numai 137.400 unități.

Vânzările din China au făcut diferența majoră, anul trecut, Volkswagen bucurându-se de un avânt excelent pe această piață, unde a găsit nu mai puțin de 4 milioane de clienți noi, în 2016. Interesant este că, practic, 4 din 10 automobile VW noi au fost livrate în China.

Toyota, pe de altă parte, a înregistrat un declin pe piața din SUA, acolo unde în mod tradițional livrările companiei cresc de la an la an. Iar viitorul nu sună deloc bine, pe aceeași piață, Toyota riscând taxe vamale, protecționiste, pentru produsele sale fabricate în afara țării, impuse de noul președinte Donald Trump. VW nu are astfel de probleme în China.

Accederea la șefia clasamentului vânzărilor globale, este și meritul fostului șef VW, Martin Winterkorn, care în ultimii zece ani a trasat strategiile ce au condus la creșterea grupului german și care a fost nevoit să demisioneze în urma scandalului Dieselgate, iscat în septembrie 2015. Nota de plată a fost de 23 miliarde de dolari, doar pentru achitarea tuturor amenzilor și pentru închiderea tuturor proceselor civile din SUA și Canada.

Trebuie notat că numerele anunțate de cele două mari grupuri auto nu includ doar vânzările mărcilor mamă, VW și Toyota. Grupul german include în cifrele totale mărcile satelit Seat, Skoda, Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti, precum și brandurile de camioane și autobuze/autocare, MAN și Scania. În colțul opus, Toyota ia în considerare și rezultatele Lexus, Daihatsu și pe cele ale diviziei comerciale Hino.