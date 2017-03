Iarnă extremă şi drumuri îngheţate de munte – cu BMW X6

BMW promovează pe site-ul global de presă al grupului german un scurt metraj senzațional despre iarna spectaculoasă din România, cu BMW X6 ca erou principal al acestei aventuri.

Cele mai grele zile de iarnă din an: peste 50 cm de ninsoare în numai 24 de ore şi temperaturi sub -20 °C. Acesta însă poate fi şi momentul perfect de filmare. Stanislav Cociorva şi Ecaterina Cernei, cunoscuţi ca „neat.graphics” sau, mai simplu, Stanly & Katya, au înfruntat aceste condiţii dificile de iarnă în explorarea peisajelor îngheţate ale munţilor din România. Eroul proiectului a fost un BMW X6 M50d xDrive, care a cucerit drumurile de munte acoperite de zăpadă şi a purtat echipa către locaţiile perfecte de filmare. Rezultatul este un scurt metraj deosebit de spectaculos – „Frozen Romania”.

“După ce am filmat în România în timpul verii, ne-am dorit mult să facem un nou proiect iarna. Am folosit experienţa obţinută din călătoriile anterioare şi am selectat locaţii care arată diversitatea naturii şi repere culturale din România”, explică Katya.

Proiectul a presupus o călătorie de 2500 km şi două săptămâni şi a inclus 10 locaţii. Printre acestea s-a numărat şi faimosul Transfăgărăşan, într-o prezentare impresionantă, complet acoperit de zăpadă. Faimoasele castele Bran şi Peleş, precum şi Cetatea Râşnov au fost de asemenea o prezenţă spectaculoasă în film.

Frozen Romania from Stanly on Vimeo.

“Vremea a fost cea mai mare provocare în timpul călătoriilor noastre. În special serpentinele acoperite de zăpadă şi gheaţă. BMW X6 M50d nu este doar o prezenţă impresionantă în film, dar ne-a şi purtat către locaţii aproape inaccesibile şi ne-a ajutat să realizăm proiectul fără niciun compromis. Indiferent de cât de extreme au fost condiţiile de iarnă sau cât de dificile au fost drumurile de munte, mereu am ajuns la destinaţie”, a continuat Stanly.