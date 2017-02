Înapoi în viitor cu BMW i3 – Jucărie pe baterie

Un deceniu a trecut de când BMW a pus pe roți gama “i”. După 32 de milioane de kilometri de teste, bavarezii au trimis pe șosea o jucărie pe baterie: BMW i3. Era pasul spre democrația gamei electrice: un automobil cu emisii zero, construit printr-o procedură care implică doar energie “verde” și care arată de parcă a venit in viitor. FOTO: Bogdan Paraschiv.

Când parchezi un BMW i3 oriunde, la mall, în benzinărie, în fața blocului, poți să fii sigur că la întoarcere, nu-l vei găsi singur. Cineva îi va ține de urât mașinuței ăsteia care arată de parcă a fost vopsită cu lac de unghii. Va face mâna streașină la ochi ca să vadă mai bine interiorul și îi va face câteva poze ca să le posteze pe Facebook. “Ce jucărie mai e și asta?” e întrebarea invariabilă a celor care îl privesc cu drag ca pe un cățel simpatic. Ei bine, să vă explic!

La mijlocul anilor 2000, obiectivul echipei alcătuite din 1.000 de oameni era aproape o misiune imposibilă: avea de construit o structură ușoară și un motor ultra-performant cum nicio altă mașină electrică nu avea până atunci. Și așa a venit pe lume jucăria asta din plastic ranforsat cu fibră de carbon (CFRP) pentru cabina pasagerilor, modulul Life, amplasat pe un șasiu din duraluminiu (modului Drive), care include bateria și trenul de rulare complet electric. Vestea bună este că BMW-ul electric nu ruginește!

Și pentru că BMW-ul electric cu design curajos este totuși un BMW până-n măduva oaselor, și i3-ul are grila tipică modelelor companiei, dar interioarele celor două dreptunghiuri sunt albastre, pentru a sugera ideea de eco. Mașina pare solidă datorită barelor de mari dimensiuni. Capota scurta se poate deschide simplu, din cheie. Și este bine că este așa, pentru că ascunde un mic spațiu de depozitare. Cabluri pentru încărcare și un kit de pană, dar și accesul la fluidele mașinii sunt tot ce vei găsi acolo unde, în mod normal, se află motorul.

Din profil, imaginea lui i3 este la fel de frapantă. Pare mic, dar este mare. Roțile de 19 inci sunt ca de SUV, dar ceva mai late ca o pizza. Ai putea crede că BMW-ul electric are două uși. Dar mașinuța este făcută total neconvențional, așa că geamurile vin fără rame, ca la coupe-uri, iar portierele se deschid asimetric. Zona vitrată din spate coboară mult mai jos, pentru ca pasagerii să nu sufere de claustrofobie. Totuși, cei din spate sunt prinși într-o capcană. Deși au propria ușă de acces, nu pot ieși acolo decât ajutați de cineva care să deschidă portiera din față.

Autonomie mare cu bateria de 93 Ah

Design îndrăzneț inconfundabil

Atmosfera premium Lipsa deschiderii independente a ușilor din spate

Absența unui mod de rulare pe liber

În versiunea fără range-extender, i3-ul de 3,99 metri cântărește 1.266 de kilograme. Motorul electric are 50 de kilograme și este montat pe puntea spate. De acolo vin 170 CP și 200 Nm. Ai trei moduri de rulare, dar uită acum de Sport. Aici totul merge pe principiul “green”. La bordul mașinuței, ai așadar Comfort, EcoPro și EcoPro Plus, acesta din urmă anulând funcții cum ar fi căldura în scaune și aerul condiționat, dar și ferindu-te de radare: viteza maximă permisă de sistem în EcoPro Plus este de 90 km/h.

Vei fi șocat să vezi că atunci când apeși accelerația, i3 prinde viteză mai rapid ca un motor de 2.0 litri cu 190 de cai putere. Dar asta numai pe modul Comfort. Arată drăgălaș și blând, chiar îl crezi în stare să facă doar 7,3 secunde de la 0 la 100 km/h? Va trebui să ne crezi pe cuvânt până urcați la volan. Abia de la 130 km/h, răspunsul accelerației nu mai este instantaneu. Cu i3 pe modul EcoPro Plus, decoperi plăcerea condusului cu o singură pedală, pentru că rareori chiar ai nevoie de frână. La frânarea regenerativă, mașinuța recuperează energie.

Dacă nu calci prea tare pedala de accelerație, dacă nu mergi bară la bară, dacă nu dai căldura prea tare, dacă nu îți încarci telefonul în mașină, ai la dispoziție o autonomie decentă, pe care o poți folosi o săptămână întreagă, de acasă până la birou: 170 km, cu bateria mică. Dar cam mulți de “dacă”, nu-i așa? Ei bine, mai vine unul: dacă toate acestea se întâmplă, ai nevoie de calmante până la următoarea stație de încărcare. Cu BMW-ul electric ești prietenos cu mediul, dar trăiești periculos! Cu bateria mare de 94 Ah și cu puțin peste 1200 de euro în plus, BMW i3 te plimbă și 300 de kilometri, dar evident, vremea rece o să-ți reducă autonomia.

Dacă nu vrei calmante pentru maladia “range anxiety” (frica de a rămâne fără autonomie), ai nevoie de range extender. Nu, nu este un medicament. Este un motor convențional de motocicletă BMW, cu 2 cilindri și o capacitate de 650 cmc, care mărește autonomia de la 170 la 330 km și reduce bugetul cu aproximativ aproape 5000 de euro. Când rămâi fără baterie, te oprești la beninzărie. Așa că adio, Distonocalm! Fără range extender, vei dezvolta un al șaselea simț: detectorul de prize. Iar aplicația PlugShare va deveni cel mai bun prieten al tău.

Suficientă teorie! La volanul primului automobil electric de la BMW, mută schimbătorul în Drive și hai să mergem. Dar stai… unde este schimbătorul? Nu este! Ca să nu pierzi vremea căutând prin mașină, îți dăm un pont: în spatele volanului, pe coloana de direcție, ai o manetă cu D, N, R. P este în altă parte. O să-l găsești ușor.

Spre deosebire de o mașină cu propulsie convențională și transmisie automată, i3 rămâne pe loc atunci când iei piciorul de pe frână și nici nu va merge prea mult din inerție atunci când ridici piciorul de pe pedala de accelerație.

Interiorul lui i3 vine cu un fler premium și arată de parcă totul ar fi cumpărat de la Ikea: minimalist, dar prețios, are scaune din lână și piele, iar bordul este îmbrăcat în bambus nelăcuit și fibră de carbon. Ecranul independent de 10,2 inci al sistemului Multimedia iDrive și controller-ul conventional, tipic modelelor BMW, sunt singurele care îți amintesc că rulezi într-un automobile conceput de inginerii de la Munchen.

Bateriile montate sub podea împing poziția la volan cât mai aproape de plafon. Poate vrei să pui ceva în torpedou. Nu o să te lăsăm să pierzi vremea căutându-l nici pe acesta. Nu este orientat spre genunchii pasagerului, ci este urcat pe bord.

Dacă ți-ai înfrânt teama de baterie descărcată și vrei să pleci la munte, trebuie să știi că portbagajul lui i3 primește cu generozitate două trollere de dimensiuni medii.

i3-ul ultra inteligent parchează singur, așa că n-ai decât să stai și să privești cum mașinuța asta cu creier rotește singură de volan, se strecoară pe locul de parcare și face manevre până când se instalează la jumătatea dinstanței dintre cele două mașini, sfidând senzorii de parcare intrați în panică mai ceva ca tine atunci când vezi autonomie de 5 kilometri în bord. Las-o să-și facă de cap până auzi beep-ul scurt care te anunță că a încetat manevrele.

Nu trebuie să te aștepți ca pietonii să se dea la o parte din calea BMW-ului tău. Nu uita că te afli la volanul unui automobil electric, la care doar motorul electric și anvelopele foarte înguste pot produce zgomot. Așa că dacă vrei să urmărești pe cineva, ca în filmele cu spioni, ar trebui să te gândești și la un i3. Dacă vrei să îi faci pe cei din jur să te audă, deschide geamurile. Ai sonorizare Harman/Kardon!

Verdict AutoExpert Un BMW i3, original și ultra-performant, te introduce automat în clubul select al celor cu jucării pe baterii. Și probabil care locuiesc la casă. La volanul lui i3, vei întoarce privirile și s-ar putea să-ți vezi mașina pe rețelele de socializare fără ca poza să fi fost postată de tine. Este totuși o sabie cu două tăișuri. Până când ajungem la o infrastructură decentă care să favorizeze rularea cu emisii zero, poate treci înainte pe la farmacie pentru a-ți cumpără calmante. Cu „range anxiety” nu este de joacă!

