Jeep Grand Cherokee este pregătit pentru orice

Fie că vă doriți un SUV de lux, unul capabil în off-road dar cu dotări de lux și confort sau unul care să poată atinge 100 km/h în 5 secunde, Jeep Grand Cherokee vine din acest an cu tot ce vă doriți!

Lansarea versiunii 2017 a modelului Grand Cherokee a fost o surpriză plăcută să regăsim acest model, care are deja un sfert de secol, mai pregătit pentru orice decât oricând. Avem de a face cu trei versiuni competente în domeniile sale.

Summit

Deși nu este o versiune complet nouă, aceasta existând și până acum în oferta importatorului din România, Jeep Grand Cherokee Summit vine cu un pachet de siguranță și eleganță superior celor obișnuite până acum. Astfel, deși ca linii estetice generale a rămas aceeași mașină se pot observa noi blocuri optice pentru luminile de zi, o altă bară față și o cameră de luat vederi montată mai jos, în spoiler, pentru sistemul de cruise-control adaptiv și sistemul de frânare automată în caz de pericol.

La interior, am regăsit același interior elegant, plin de bun gust, pe care îl știam până acum. A fost introdusă o nouă tapițerie din piele, albă, cu cusături în romburi. Finisajele și calitatea materialelor este peste nivelul obișnuit, până acum, la Jeep. Aș îndrăzni să spun că sunt la nivelul mărcilor premium germane și peste orice alt SUV din mărcile de volume. În plus, instalația audio de peste 800 de watti semnată Harman-Kardon asigură o audiție excelentă, studiată special pentru acustica mașinii. Ca și motorizări, cea mai evidentă opțiune este turbodiesel-ul V6 de trei litri și 250 CP. Cuplat la o cutie de viteze automată cu opt trepte, acesta reușește rezultate onorabile cu viteze de peste 200 km/h și un demaraj 0-100 km/h în aproximativ 8 secunde. Are și un sistem de tracțiune integrală permanentă cu program de off-road ce-i permit o gardă la sol de 28 cm, plus reductor. Dar, chiar dacă se va descurca bine pe teren accidentat, nu este considerat ca fiind cel mai capabil off-road-er al gamei Grand Cherokee.

Trailhawk

Trail Rated nu este un slogan sau o etichetă lipită din lipsă de preocupare a unora. Jeep-urile ce poartă această etichetă au trebuit să treacă anumite probe, precum pantele pe care se poate cățăra, ravenele pe care le poate traversa și vadurile de apă prin care poate trece. Pentru a se asigura că Grand Cherokee Trailhawk își merită medalia „Trail Rated”, constructorul a depus eforturi considerabile de a adapta mașina în acest segment. Comparativ cu Summit, are jante mai mici (de 18″ față de 19″) și anvelope mai propice pentru terenul accidentat, cu taloanele ranforsate cu kevlar (material similar din care se fac vestele anti-glonț și șasiurile monoposturilor de Formula 1). Lista modificărilor nu se oprește aici. Tapițeriile sunt diferite, dar rămân elegante și primitoare. Ca și aptitudini de teren, remarcăm diferențialul spate tip ELSD (autoblocant controlat electronic) ce transferă admirabil cuplul între roți. Cei 28 de cm gardă la sol cu suspensia reglabilă setată pe poziția maximă, ca la Summit, rămân valabili. Dar, în plus, mai are și ceva scuturi metalice pe dedesubt.

SRT8

Hot-rod este o denumire ce se referă la vehiculele sport tipic americane. Transpus la nivel de SUV, acest termen se poate aplica fără probleme pentru Jeep Grand Cherokee SRT8. Pe lângă aspectul agresiv, cu grila față neagră și prizele de aer de pe capota motorului, întreaga alură a lui Grand Cherokee inspiră forță și vigoare. Tot din exterior se remarcă, prin spițele jantelor mari de 20″, frânele Brembo de 380 mm pe față și 350 mm pe spate, cu etrieri roșii. Toate acestea nu sunt doar de spectaculozitate ci și de utilitate. Ceva trebuie să compenseze performanțele motorului V8 de 6,4 litri și 468 CP. Transmisia este tot cu opt trepte dar, în loc de reductor, are o funcție de launch-control și diferențial spate autoblocant ELSD. Cât despre viteza maximă, aceasta trece de 250 km/h. O caracteristică interesantă a mașinii este că motorul are o funcție de dezactivare a patru pistoane. Astfel, la 100-110 km/h viteză constantă mașina consumă (real, observat de noi) până în 10 l/100 km! Dar, pe lângă acest consum obținut de un SUV de 2,4 tone și aproape 470 CP, următorul lucru care ne-a impresionat și ne-a crescut pulsul și ne-a zbârlit părul a fost sunetul motorului. Un sunet grav, de V8 tipic unui muscle-car de-al anilor ’60. Putere brută, reală, instantanee, fără întârzieri cauzate de turbo-lag sau electronică ezitantă. Doar putere!

Cu cele trei versiuni, Jeep Grand Cherokee este cu adevărat pregătit pentru orice eveniment. Iar, pentru cei care vor mai puțin, dar totuși suficient, va fi disponibilă și versiunea Laredo, V6 turbodiesel de 190 CP, model care ar putea fi foarte bine reprezentant pentru cei care-l doresc drept vehicul pentru flote.