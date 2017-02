Jozef Kaban, ex-Skoda, este noul designer șef BMW

Jozef Kaban, omul care a condus departamentul de design Skoda timp de nouă ani și a readus la viață brandul Bugatti prin modelul Veyron, este noul șef de design BMW.

Designerul de origine cehă are 44 ani și a absolvit Royal College of London în 1997, imediat după aceea fiind angajat de grupul VW. Între 1999 și 2003 a ocupat poziția de director de stil Bugatti, tot el semnând și designul primului supercar modern al mărcii franceze, Veyron. Din 2003 a fost șef de design exterior Audi, iar din 2008 a preluat sarcina reinventării stilistice a brandului ceh Skoda, sub egida sa fiind lansate cele mai recente generații Octavia, Fabia și Kodiaq.

Jozef Kaban îl va înlocui pe Karim Habib, care a părăsit fotoliul de sef de design BMW la începutul acestui an. Noul director îi va raporta direct directorului de stil al întregului grup BMW, Adrian van Hooydonk, ce supervizează toate cele trei mărci reunite sub umbrela grupului: BMW, Mini și Rolls-Royce.

Odată cu sosirea lui Kaban, BMW va numi și un nou director de creație pentru sub-brandul de mașini eco i și pentru divizia sportivă M. Acesta este Domagoj Dukec, de origine croată (41 ani). El s-a alăturat grupului BMW încă din 2010, fiind director de creație design exterior din 2013.

Fostul designer șef BMW, libanezul Karim Habib, în vârstă de 46 ani, a ocupat această funcție din 2011, după ce a mai părăsit odată BMW în 2009 pentru brandul rival Mercedes, unde a semnat designul conceptului F800 Style din 2010. Inițial, Habib a lucrat la BMW între 1998 și 2009, printre modelele create de el aflându-se Seria 7 F01, din era post-Bangle. Viitorul profesional al lui Habib este oficial necunoscut.

Plecarea lui Habib vine la scurt timp după ce și foștii directori de design ai brandurilor Mini și BMW i, Anders Warming și Benoit Jacob, au părăsit compania, pentru funcții de conducere similare la producătorii chinezi Borgward și Future Mobility.