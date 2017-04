ALD Automotive a lansat primul produs de leasing pentru masini electrice si hibride din Romania. Intitulat ALD Electric, noul produs de leasing operational dedicat exclusiv vehiculelor cu emisii zero, ofera acces si la o masina conventionala, timp de 20 zile pe an.

Noul serviciu al ALD Automotive, divizie a BRD – Groupe Societe Generale, face parte din programul ALD Bluefleet, prin care ALD Automotive propune solutii pentru limitarea emisiilor de CO2 si a consumului de carburant si ofera consultanta companiilor care vor ca flotele lor sa aiba un impact cat mai redus asupra mediului.

ALD Electric este un produs gandit pentru companiile ”early adopters”, care vor sa implementeze printre primele politici de ”inverzire” a parcului auto, potrivit lui Banco. Programul ofera servicii standard precum livrarea si inmatricularea autovehiculelor, asigurarile, asistenta pentru vehicul si sofer, mentenanta, managementul anvelopelor si un autovehicul de inlocuire.

Clientii pot avea acces la un autovehicul conventional pentru 20 de zile pe an, pe care il pot utiliza in deplasari mai lungi sau in destinatii unde nu exista statii de incarcare. Aceasta optiune vine suplimentar fata de autovehiculul de inlocuire, care poate fi accesat pe perioada standard definita la incheierea contractului.

De asemenea, optional, compania poate monta la sediul clientului o statie de incarcare, iar costul statiei de incarcare este inclus in rata lunara stabilita la incheierea contractului. Prima statie va fi montata la sediul ALD Automotive, in Bucuresti, unde angajatii si clientii isi vor putea incarca autovehiculele electrice si hibride plug-in.