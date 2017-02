Masina Anului 2017 in Lume: Lista modelelor finaliste

Juriul World Car of the Year 2017 (Masina anului in lume) a anunțat lista modelelor finaliste. Titlul va fi decernat conform tradiției în a doua zi de presă a Salonului Auto de la New York, pe 13 aprilie.

Dincolo de cele patru categorii de premii, Wolrd Car of The Year, Wolrd Luxury Car, World Performance Car, World Green Car, anul acesta a fost introdus și un nou trofeu: World Urban Car. Acesta va fi decernat mașinilor compacte, populare la nivel global.

Pentru a fi eligibile, maşinile concurente trebuie să fie comercializate în cel puţin cinci ţări, de pe minimum două continente, însă nu mai devreme de 1 ianuarie 2016. Din juriu fac parte 73 de jurnaliști auto cu experienţă, reprezentând publicaţii de profil din 23 țări, din întreaga lume. Majoritatea provin din America de Nord, Europa, Asia şi Rusia.

Trofeul WCOTY nu coincide cu premiul COTY (European Car of the Year), decernat în fiecare an în Europa și câștigat în 2016 de noul Opel Astra.

World Car of the Year

‐ Audi A5 / S5 Coupé

‐ Audi Q2

‐ Audi Q5

‐ Fiat/Abarth 124 Spyder

‐ Honda Civic

‐ Jaguar F‐PACE

‐ Mazda CX‐9

‐ Skoda Kodiaq

‐ Toyota C‐HR

‐ Volkswagen Tiguan

World Luxury Car

-Bentley Bentayga

‐ BMW 5 Series

‐ Genesis G90

‐ Mercedes‐Benz E‐Class

‐ Volvo S90 / V90 The 2017

World Performance Car

‐ Aston Martin DB11

‐ Audi R8 Spyder

‐ Honda / Acura NSX

‐ McLaren 570s

‐ Porsche Boxster Cayman

World Green Car

‐ Chevrolet Bolt

‐ Honda Clarity Fuel‐Cell

‐ Hyundai Ioniq

‐ Tesla Model X

‐ Toyota Prius Prime

World Urban Car

‐ BMW i3 (94 Ah)

‐ Citroen C3

‐ Ford KA+

‐ Smart Cabriolet

‐ Suzuki Ignis

World Car Design

‐ Audi A5 / S5 Coupé

‐ Jaguar F‐PACE

‐ Mazda CX‐9

‐ Mercedes S‐Class Cabriolet

‐ Toyota CH‐R