Michelin extinde fabrica de la Zalău: Noi locuri de muncă

Vești bune pentru industria auto locală. Michelin extinde fabrica de cord metalic de la Zalău, anunțând investiții de 60 milioane euro și noi locuri de muncă.

Modificările anunțate de Michelin vor duce la creșterea capacității de producție cu 50%, până în 2019. În acest sens, grupul francez va angaja 140 de oameni, urmând ca la Zalău să fie produse 60.000 tone de cord metalic pe an.

Uzina Michelin Zalau Cord este o unitate strategica pentru grup prin productia de cord metalic si asamblaje metalice, acestea fiind componente vitale in productia de anvelope. Cu peste 90% din productia de cord metalic destinata exportului, uzina Michelin Zalau Cord contribuie la productia de anvelope din numeroase uzine Michelin de pe 3 continente, Europa, America si Asia.

Misiunea uzinei este de a produce cabluri metalice pentru productia anvelopelor Michelin, asigurand produse la un cost competitiv, contribuind astfel la cresterea grupului.

Cu sediul in Clermont-Ferrand, Franta, Michelin este prezenta in 170 de tari, are 111.700 de angajati si opereaza in 68 de unitati de productie in 17 tari care au produs impreuna 184 de milioane de anvelope in 2015.