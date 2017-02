Milla Jovovich este noua imagine a modelului Toyota C-HR

Pe 03 februarie actrița și modelul Milla Jovovich a fost eroina primei seri de teatru imersiv parcursă vreodată la bordul unei mașini. Producția teatrală s-a desfășurat pe 7 scene, a purtat numele “The Night That Flows” și s-a desfășurat în spațiile de mari dimensiuni de la The Printworks, din Londra. Cei 100 de invitați VIP au fost parte dintr-o o poveste imaginară despre o noapte ce descoperă ritmul și viața din cinci orașe europene: Berlin, Milano, Paris, Barcelona și Londra.

În calitate de narator al acestei puneri în scenă, Milla Jovovich a creionat în mod inedit întreaga poveste desfășurată în jurul invitaților, iar spectatori au devenit actorii principali în spectacol. Conceptul acestei aventuri senzoriale ce prinde amploare și formă în imaginația participanților a fost inspirat de formele fluide ale noului model Toyota C-HR, designul mașinii fiind gândit să ofere senzația de mișcare, chiar și când mașina stă pe loc.

Fiecare dintre cei prezenți a putut pași în lumina reflectoarelor ca parte a experienței de teatru imersiv, luând parte direct la momentele multi senzoriale în care au interacționat cu o multitudine de personaje pe parcursul diverselor scene.

Fiecare scenă a introdus elemente surprinzatoare și interesante inspirate fiind din caracteristicile mașinii, de la dinamica condusului la designul exterior cu forma de diamant și până la detaliile sofisticate ale sistemul audio JBL.

Călătoria a început la Berlin, iar invitații au fost transportați pe străzile orașului la bordul unei Toyota C-HR, cu ajutorul proiecțiilor impresionante, surprinse pe perioada Festivalului Internațional al Luminii.

Al doilea oraș din traseul invitaților a fost Milano. Aici, ei au putut experimenta ce înseamnă să fii pe podiumul unei prezentări de modă, inclusiv nebunia paparazzilor. După momentul prezentării de modă, invitații au fost preluați de Fabio Attanasio, designer italian și fondator al “The Bespoke Dudes”, și modelul italian Giorgia Palmas și introduși în backstage-ul unui show de modă. Prezentat într-un spațiu închis, realizat integral din oglinzi, noul model C-HR a devenit vedeta unui show de modă atipic. Amplasat pe o platformă rotativă 360 de grade, noul C-HR și-a etalat toate unghiurile designului dinamic, iar fiecare detaliu a fost expus într-o manieră elegantă.

Transpuși într-un cazino parizian, invitații s-au strâns în jurul unei mese de ruletă în timp ce crupierul francez Etienne Pradier i-a invitat să-și încerce norocul. De îndată ce și-au ales numerele de pe masa de ruletă, cei prezenți au fost preluați de pilotul de raliu Guerlain Chicherit care le-a prezentat dinamica de condus, mișcarea fluidă și viteza de reacție a noii Toyota C-HR printr-o mișcare rapidă, în cadrul unei proiecții supradimensionate a unei mese de ruletă.

Călătoria a continuat în Barcelona unde invitații au pășit într-un adevărat flash-mob desprins dintr-o scenă de club. DJ Cuartero a asigurat coloana sonoră a întregului moment, iar muzica s-a făcut auzită din sistemul de sunet JBL al noul model Toyota C-HR.

Finalul călătoriei a fost la Londra unde invitații au fost întâmpinați de duo-ul de mixologi format din Alex Kratena și Simone Caporale. Acesta a fost și momentul în care superstarul Milla Jovovich s-a alăturat întregii petreceri.

Evenimentul a fost creat de o echipă formată din cei mai talentați specialiști în regie și scenografie, toți reuniți sub coordonarea lui Jonny Grant și Hamish Jenkinson-directorii de creație de la The Department, iar Jessica Rees Middleton a fost producătorul executiv al întregului proiect.

“Am primit cu mare bucurie invitația de a face parte din acest proiect. Îmi place la nebunie că experiența teatrului imersiv îi duce pe toți cei implicați într-o călătorie unică pe care fiecare o experimentează diferit. Era ceva ce îmi doream de foarte mult timp să fac, iar atunci cand a venit propunerea din partea Toyota am perceput-o ca pe o provocare actoricească căreia trebuia să-i răspund pozitiv. Modelul C-HR este un concept absolut nou pentru Toyota bazat pe calitate și cu un mare accent pus pe stil. Este o mașină frumoasă, cu un interior extrem de stilat. Brandul este într-o continuă căutare de modalități mai bune și eficiente pentru a face lucrurile, iar eu sunt un mare fan al acestei mentalități, a perfecționismului. Procesul de a da viață întregului concept a fost o adevărată provocare creativă, dar treptat ne-am găsit flow-ul și speram ca toți cei prezenți au fost inspirați să-și găsească propriul flow perfect” a declarant vedeta serii Milla Jovovich.

Jan Verhaegen, Brand Manager și Marketing Communications la Toyota Europa a declarat: “Modelul C-HR este un concept absolut nou pentru brandul Toyota, și complet diferit de tot ce am creat pana acum. Tocmai de aceea am fost constienți că era necesară o lansare creativă, atipică și inovatoare prin care sa transmitem conceptul de Flow, atât de vizibil în tot ceea ce înseamnă această mașină. Prin sloganul “The Night That Flows” surprindem nu doar caracterul inovator și dinamic al modelului C-HR, ci și că este mașina ideală pentru oamenii care au o viață în permanentă mișcare.”

Din partea României au fost invitați jurnalistul George Buhnici și vedeta TV Nicolai Tand, cei doi descoperind noul model Toyota C-HR și flow-ul urban al acestuia prin prisma experienței uimitoare “The Night That Flows”