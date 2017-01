Nou record de vanzari Dacia si Renault, in 2016

Anul 2016 a adus un nou record de vanzari Dacia si Renault. La nivelul intregului grup, livrarile de masini noi au urcat cu 13,3%, la 3,18 milioane de unitati, in timp ce Dacia a vandut 584.219 vehicule, cu 6,0% mai mult decat in 2015.

Din 2014, Dacia a depasit in fiecare an pragul de 500.000 automobile. Din cele peste jumatate de milion de masini comercializate de Dacia anul trecut, 542.542 au fost autoturisme (+6,1%) si 41.677 vehicule comerciale usoare (+5,7%).

Cota de piata Dacia in Uniunea Europeana a fost de 2,8%, ceea ce se traduce prin 413.523 masini si o crestere de 9,6% (36.000 unitati) comparativ cu 2015. La nivelul intregului continent, Dacia a vandut 415.010 unitati, inregistrand un avans consistent de 10,8%.

Franta ramane cea mai mare piata pentru marca de la Mioveni, cu 112.000 automobile Dacia livrate in 2016. Podiumul este completat de Spania (54.543 unitati si o cota de piata de 4,13%) si Italia (52.000 de unitati), urmate de Germania (51.000 de vehicule).

In Romania, Dacia isi mentine pozitia de lider de piata, cu o cota de aproape 30% si 38 861 vehicule comercializate (+ 5,2% fata de nivelul înregistrat în 2015). Logan berlina ramane cel mai vandut model Dacia pe plan local (15.200 unitati). Duster ocupa locul doi, cu peste 7.300 unitati vandute, urmat de Sandero, cu 7.100 de exemplare.



Si marca mama Renault a avut parte de un an excelent. Pe fondul unui avans de numai 4,6% al pietei globale, vanzarile brandului francez au crescut cu 14,2%, pana la 2.487.309 unitati, dintre care 2.094.542 automobile (+14,5%) si 392.767 autoutilitare (+12,8%). In Europa, Renault a fost al doilea cel mai vandut brand in 2016: +12,1% avans, 1.390.280 masini si cota de piata 8,1% (+0,4%).

Livrarile intregului grup Renault, ce include pe langa Dacia si marca Samsung, s-au amplificat cu 13,3% (3.182.625 masini), la nivel mondial, inclusiv pe piata europeana, acolo unde grupul a vandut 1.805.290 automobile, cu 11,8% mai multe decat in perioada ianuarie-decembrie 2015. Astfel, cota de piata a grupului francez pe Batranul Continent a urcat cu 0,5%, la 10,6%.