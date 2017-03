Noua taxa auto: Stickere de culori diferite, in functie de norma de poluare

Ministrul Mediului a anuntat ca nu va fi introdusa o noua taxa auto care sa inlocuiasca timbrul de mediu, eliminat la 1 februarie. Daniel Constantin sustine, insa, ca autoritatile locale vor putea taxa masinile in zonele aglomerate, urmand sa fie introduse exista stickere de culori diferite, in functie de norma de poluare.

”In urma discutiilor pe care le-am avut in Coalitie, ca rezultat al grupului de lucru pe care l-am avut in Ministerul Mediului s-a luat decizia ca Romania sa nu introduca o noua taxa care sa inlocuiasca taxa de timbru, ci sa creeze doar legislatia astfel incat autoritatile publice locale, daca vor considera necesar, sa introduca, atunci cand dezvolta infrastructura, ca si varianta optionala, o eventuala taxa pentru zonele supraaglomerate. Dar dupa cum se vad lucrurile in acest moment, si cred ca nici pe termen mediu, nu se va introduce niciun fel de taxa suplimentara”, a spus Constantin.

Potrivit Ministrului Mediului, stickerele vor fi lipite pe masini in timpul inspectiilor tehnice periodice: ”Noi consideram ca inainte de a cere cetateanului sa plateasca ceva suplimentar trebuie sa ii punem la dispozitie infrastructura. In perioada urmatoare vom identifica masinile si vom avea cate un sticker de culoare diferita in parbrizul fiecarei masini in functie de gradul de poluare. Asta nu inseamna costuri suplimentare sau taxe pe care le percepem. Dar creeaza premisele ca autoritatile publice locale, dupa ce vor face zonarea oraselor, sa poata sa introduca. Dar m-as bcura, ca ministru al Mediului, sa am la fiecare intrare in oras mai mare o parcare in care orice cetatean sa poata sa isi lase masina, sa ia metroul, sa ia o masina electrica, sa inchirieze forme alternative mai prietenoase cu mediul. Cred ca inainte de a introduce taxe trebuie sa cream o infrastructura”.

”Primariile vor face zonarea si, cand vor considera ca avem foarte multe masini, aglomerantie mare, grad de poluare mare, vor introduce pentru acele zone un sistem de taxare suplimentar care sa fie la indemana cetateanului prin sms sau printr-o alta forma prietenoasa. Acum nu se introduce nicio taxa. Am vazut ca ori de cate ori spun asta se intelege ca introduc o alta taxa. Ca posibilitate, nu ca obligativitate”, a mai precizat Ministrul Mediului, Daniel Constantin.