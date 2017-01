O nouă viziune: viitoarele SUV-uri Skoda

Noul Kodiaq, ce a fost prezentat la salonul de la Paris în toamna anului trecut și debutează la începutul lui 2017, nu este singura noutate Škoda în segmentul SUV-urilor. Strategia mărcii este mai complexă și include un ambițios SUV-coupe, viitorul Yeti și poate și un SUV de clasă mică. Iată viitoarele SUV-uri Skoda.



A venit momentul adevărului, acel moment în care trebuie să dai examenul de maturitate și să treci într-o nouă etapă a vieții. Preluată de VW în 1991, Škoda a trecut repede peste trecutul socialist și s-a integrat perfect în marea familie VW. Dar în toți acești 25 ani de când este membră a familiei VW, marca cehă s-a identificat și remarcat mai mult prin mașinile raționale și practice. Nu întâmplător, sloganul „Simply clever” a atras mulți clienți, fascinați de un raport calitate/preț excelent și de o calitate percepută de înalt nivel.



Acum însă, Skoda vrea să treacă la alt nivel și are ca țintă să vândă 1,5 milioane mașini pe an comparativ cu recordul istoric de 1,06 milioane unități în 2015. De aceea, „Simply clever” nu mai e suficient și Škoda vrea să construiască și mașini incitante și ambițioase.

Produsă la uzina Škoda din Kvasiny, Kodiaq utilizează versiunea lungă a platformei MQB pe care se va construi în acest an și Tiguan XXL. Sunt zvonuri că alături de echiparea de top Laurin&Klement se va oferi și una de top sportivă cu o estetică mai agresivă care s-ar putea numi Sportline. Deși conceptul de la Geneva avea un sistem de propulsie Plug-In Hybrid, acesta nu va fi disponibil la Kodiaq. Surse interne citate de Quattroruote anunță că sistemul de propulsie Plug-In Hybrid va debuta întâi pe Superb în 2018.



SUV-coupe: nume de cod A-Plus



Dar asta nu este tot. Škoda are ambiții și mai mari. Marketingul de la Škoda estimează că piața chineză va deveni și mai importantă și va acapara 45% din vânzările mărcii, față de doar 25% în prezent (acum, una din patru Skode e vândută în China). Astfel, în plan se află un nou proiect denumit codificat A-Plus. Este un SUV coupe realizat pe baza lui Kodiaq, dar acesta va primi undă verde abia după un studiu atent al scenariilor economice posibile pentru piața asiatică.

„A-Plus este primul model care arată cât de departe poate merge brandul și în același timp primul model care nu este strict rațional”, spune un insider de la Škoda.

Acesta nu va avea grilă cromată, barele de protecție și prizele de aer vor fi mai incisive, va avea doar cinci locuri și un ampatament identic cu al lui Kodiaq deși inițial se luase în discuție un ampatament scurtat. Sunt așteptate și motorizări de top și chiar o versiune RS. Ulterior, la final de 2017, SUV-ul coupe ar putea să debuteze și în Europa. Investiția de a-l aduce și în Europa este mare, dar dorința este puternică.



Evoluția lui Yeti



Să revenim totuși la mașini practice și rationale și să trecem la 2018. Atunci Yeti ar urma să împlinească 9 ani, o vârstă înaintată în industria auto, semn că e timpul unei schimbări radicale. Actuala generație a fost considerată pe nedrept, de mulți, o mașină urâtă, motiv pentru care nu a avut succesul de vânzări la care îi dădea dreptul platforma tehnică. Yeti este practic o combinație între elemente tipice unui SUV și o caroserie derivată dintr-un MPV (Roomster). Dar acest mix i-a conferit lui Yeti o modularitate de excepție (scaune individuale spate culisante, ca la Roomster) și un spațiu generos împachetate într-un format compact.



Inițial, Škoda a vrut să înlocuiască atât Roomster cât și Yeti. Însă Dieselgate a făcut încă o victimă și un succesor pentru Roomster nu va mai exista. Škoda plănuise să construiască un succesor pentru Roomster într-un stil mai utilitar, rebranduind VW Caddy, dar a renunțat în cele din urmă. În schimb, Yeti este un pilon principal de dezvoltare dar viitorul model va spune la revedere formelor de monovolum și va avea un look de SUV clasic. Acesta va fi dezvoltat pe platforma MQB la fel ca și Seat Ateca și VW Tiguan și va concura în segmentul compact.



Încă un vis: Fabia SUV



Škoda mai are însă un vis neîmplinit încă nici la VW: un SUV de clasă mică pe baza lui Fabia, rival cu Renault Captur, Fiat 500X sau Mazda CX-3. Deocamdată, proiectul este doar pe hârtie, însă sunt destui entuziaști la Škoda care îl doresc și au și argumente forte. La anul, grupul VW va lansa o platformă nouă MQB simplificată pentru clasa mică pe care va debuta noua Ibiza. Ar fi suportul perfect pentru o nouă familie de SUV-uri de clasă mică, mai ales că și VW și Seat au câte unul în plan. Sau tocmai asta ar putea fi problema, o concurență internă prea mare.

Plug-In Hybrid: întâi pe Superb

Tehnologia există pe VW Passat GTE, Golf GTE și pe conceptul Vision S fiind bazată pe motorul 1.4 TSI de 156 CP combinat cu un motor electric. Din rațiuni de imagine, sistemul Plug-In Hybrid va debuta pe vasul amiral Superb la faceliftul din 2018. Ulterior va fi disponibil și pe Kodiaq și pe noua generație Octavia din 2020 chiar de la debut.