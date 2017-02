Parcare mai scumpă pentru mașinile diesel

In zona Westminster din centrul Londrei autoritatile au decis ca parcarea sa fie mai scumpa cu 50% pentru masinile diesel, miscarea avand mari sanse sa fie adoptata in multe locuri din Regatul Unit, scrie The Telegraph, citat de Hotnews.

Primarul Londrei spunea luna trecuta ca anual mor 10.000 de oameni din cauza poluarii in capitala, iar dieselul are si el o vina importanta. Foarte multi dintre posesorii de masini diesel sunt suparati de noile masuri, dupa ce mai bine de un deceniu au fost incurajati sa cumpere masini pe motorina, spunandu-li-se ca sunt mai nepoluante decat cele pe benzina.

Decizia Westminster City Council se aplica din aprilie, iar masinile diesel vor fi suprataxate, astfel ca parcarea in zona va costa cu 2,45 lire/ora mai mult decat tariful standard de 4,90 lire.

S-ar putea aplica și în țara noastră?

