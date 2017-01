Patrick Dempsey – Anatomia unui pasionat de mașini

Salut! Sunt Patrick și sunt dependent de viteză. Și nici măcar nu mă tratez! Așa s-ar putea prezenta vedeta de la Hollywood, Patrick Dempsey, într-un grup de suport. Actorul din “Anatomia lui Grey” este pasionat de mașini clasice și recent, petrece mai mult timp pe circuit decât pe platourile de filmare.

Doctorul Derek Shepherd i-a frânt inima lui Meredith în serialul “Anatomia lui Grey”, apoi s-a apucat de curse. Concluzia este chiar atât de simplă. Sau o simplificăm noi. Tot ce s-a întâmplat între aceste două evenimente este doar… viteză.

Patrick Dempsey este proprietarul unei colecții de mașini sport și vintage. Actorul întoarce capete oriunde merge. “Mașina pe care o conduc, nu eu”, spune Dempsey, mai în glumă, mai în serios. A concurat în competiții prestigioase, cum ar fi legendara cursă de 24 de ore de la Le Mans, dar a alergat și la Daytona. “Aș părăsi Hollywood-ul într-o fracțiune de secundă și mi-aș petrece tot restul vieții pe pistă, dacă aș putea”, a fost declarația șocantă a actorului.

Nominalizatul la premiile Golden Globe spune că participarea la curse nu este doar un hobby. Nu este genul care doar să facă o poză pe pistă, ca să dea bine într-o revistă sau pe rețelele de socializare.

“În acest moment, nici nu-mi pot imagina viața fără curse. Doar la asta mă gândesc zi de zi”, a spus de curând. Dar polița sa de asigurare îi interzice să conducă prea agresiv, ceea ce producătorii de la Hollywood și managerul său susțin întru totul. Să distrugă o figură de copertă într-un accident ar fi o lovitură teribilă pentru ei.

Desemnat, doi ani la rând, al doilea cel mai sexy bărbat din lume (imediat după Mathew McConaughy în 2005 și după George Clooney în 2006), Patrick Dempsey are, ca orice alt colecționar, o mașină pentru care ar face moarte de om.

“Cu siguranță a miza pe orginalul Mercedes 300SL. Este superbă. Parcă prinde viață după 80 mph. Din păcate, drumurile din această țară nu prea permit astfel de viteze”, spune Dempsey, lăudîndu-se cu frumusețea lui argintie, pe patru roti, cu 563 CP și tapițerie roșie la interior. “Dar când opresc oriunde cu SLS-ul, nu există nimeni, indiferent de vârstă, care să nu aprecieze această mașină.”

Dempsey spune că uneori încalcă regulile în Mercedes-ul său de 250 000 de dolari, pe drumurile din Malibu, biciuite de briza Pacificului. “Polițiștii mă cunosc pe mine și îmi recunosc mașina. Nu-mi dau bătăi de cap”. Mercedes-ul lui ajunge de la 0 la 100 km/h în doar 3.8 secunde.

Actorul are și un Mercedes-Benz 280SE din 1969, propulsat de un motor de 2.5 litri, 6 cilindri. A primit-o cadou când a împlinit 40 de ani. “Chiar este o mașină distractivă. Este mașina noastră de familie, calmă, clasică, elegantă, parcă plutește. Are un mic ruliu, nu are prea multă putere, dar chiar este extraordinar să mergi cu ea pe coastă.”

Proprietar al unei echipe de Indy Car, Dempsey este tatăl mândru a patru copii. Din fericire pentru el, copiilor le place exact aceeași mașină. Însă marea lui slăbiciune rămâne prima mașină clasică pe care a pus mâna: un Porsche 356 din 1963. “O am din 1987 și nu o voi vinde niciodată!”