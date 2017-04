Pilotul de raliuri George Grigorescu este noul președinte al APIA

Pilotul de raliuri George Grigorescu este noul presedinte al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Fostul presedinte, avocatul Ernest Popovici, a demisionat in urma cu doua saptamani.

„Astazi, 5 aprilie a.c., Consiliul Director al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile s-a intrunit pentru alegerea unui nou presedinte, conform Statutului, ca urmare a demisiei recente din aceasta functie a d-lui Ernest Virgil Popovici. Noul președinte ales astăzi de către Consiliul Director este dl. George Grigorescu, membru al Consiliului Director și membru fondator al Asociației”, se arata in comunicatul de presa remis de APIA.

Posturile de vicepresedinti ai APIA vor fi ocupate in continuare de Brent Valmar, directorul general al Porsche Romania, respectiv de Attila Szabo, directorul general al Ford România.

George Grigorescu s-a nascut la Brasov in 1959 si in 1985 a debutat in Campionatul National VTM (viteza pe traseu montan), fiind campion national la VTM intre 1992 si 1995 (o data la grupa N si de trei ori la grupa A. In 1996 a fost campion national absolut de raliuri.