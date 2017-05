Moment istoric: Porsche 911, la borna cu numărul 1 milion

Porsche 911, modelul iconic al brandului german, sărbătorește atingerea pragului istoric de 1 milion de exemplare produse, din 1963 până în prezent.

Mașina aniversară este un Carrera S intr-o nuanta speciala, ”Irish Green”, cu numeroase elemente exclusive care aduc aminte de modelul original 911, din 1963.

”Acum 54 de ani, reuseam sa fac prima calatorie pe Grossglockner High Alpine Road cu tatal meu. Sentimentul de a calatori intr-un 911 este la fel de placut acum, ca si atunci. Asta pentru ca 911 este modelul care face ca valorile fundamentale ale brandului nostru sa ramana la fel de vizionare astazi, cum erau si la aparitia primului Porsche 356/1, din 1948”, a declarat Dr. Wolfgang Porsche, presedintele consiliului de supraveghere al Porsche AG. El face parte din echipa de dezvoltare a modelului 911 din prima zi. Numai in 2016, 32.365 de vehicule au fost livrate in intreaga lume – mai multe ca niciodata.

În ciuda numărului tot mai mare de clienți pe care îi cucerește în fiecare an, Porsche 911 si-a mentinut exclusivitatea de-a lungul deceniilor si a devenit un model ravnit de colectionari. Peste 70% din toate unitatile 911 construite vreodata sunt inca functionale si astazi.

Exemplarul 911 cu numarul 1.000.000 se afla inca la Porsche AG. Inainte de a parasi fabrica, pentru a imbogati colectia Muzeului Porsche, masina aniversara va porni intr-un turneu mondial si va calatori pe drumurile din Scottish Highlands si din jurul Nurburgringului, in SUA, in China si in multe alte locatii.