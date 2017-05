Preturi Suzuki Swift în România: CÂT COSTĂ noua citadină

Importatorul oficial al mărcii nipone în țara noastră a publicat lista de preturi Suzuki Swift în România. Noua generație a modelului de clasă mică este disponibilă din această lună, la prețuri începând cu 10.350 euro.

Noul Suzuki Swift va putea fi comandat în alături de două motorizări și trei niveluri de echipare, Cool, Passion și Spirit. Prețul de pornire este valabil pentru versiunea de bază 1.2 Dualjet Cool, animată de un motor aspirat pe benzină cu patru cilindri și 90 CP.

Începând cu nivelul Passion, noul Swift poate fi echipat și cu motorul turbo cu injecție directă 1.0L BOOSTERJET, cu un preț de bază cotat la 12.850 euro. Acesta are trei cilindri și o putere maximă de 112 CP. Tot de la nivelul Passion în sus, Suzuki oferă opțional și sistemul de tracțiune integrală Allgrip. Oferit doar în combinație cu motorul de 90 CP, acesta costă extra 1.700 euro, cel mai ieftin Swift 4×4 putând fi achiziționat de la 12.850 euro.

Pe nivelul de echipare de vârf Spirit, noul Suzuki Swift poate fi comandat în plus cu o transmisie CVT (de la 14.050 euro, cu motor 1.2L 90 CP) sau automată în 6 trepte (de la 15.650 euro, alături de motorul Boosterjet), dar și în versiune 1.0 Boosterjet mild hybrid SHVS. (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), disponibilă de la 15.250 euro. Un motor electric de 3 CP asistă motorul turbo de 1 litru, iar același motor electric are rolul de demaror și poate stoca energia recuperată la frânare într-o baterie litiu-ion minusculă de 0,38 kWh, fără a acționa niciodată independent puntea față motrice. Mașina nu poate rula în regim 100% electric. Consumul mediu este estimat la aproximativ 4.0 l/100 km pentru versiunea de 1,2 litri.

Echiparea de serie include aer condiționat, jante din aliaj de 16 inch sau mp3 player, versiunea Passion venind în plus cu sistem multimedia cu touchscreen de 7 inch și scaune încălzite. Modelele de top Spirit beneficiază extra de faruri LED, aer condiționat automat sau pilot automat inteligent.

Construit pe noua platformă HEARTCT, folosită și de Baleno, noul Swift cântărește 840 kg în versiunea de bază. Lungimea a scăzut cu 1 cm comparativ cu modelul anterior, însă ampatamentul este acum mai mare cu 2 cm. Lățimea a crescut, de asemenea, cu 4 cm, spațiul oferit pasagerilor, în special pe locurile din spate, fiind mult mai generos. Portbagajul este cu 7.5 cm mai adânc și poate găzdui 265 litri de bagaje, cu 54 litri mai mult decât în cazul generației precedente.

Interiorul apelează la o ergonomie simplistă, cu un ecran tactil central de 7 inch și un display TFT de 4,2 inch dedicat computerului de bord, montat între vitezometru și turometru.

Pachetul opțional “Safety Package” include în premieră faruri LED cu fază lungă automată, cruise control adaptiv (activ între 40 și 160 km/h) și sistemul Dual Sensor Brake Support (DSBS), sistem care cu ajutorul unei camere și a unui senzor laser monitorizează traficul din față și acționează frânele pentru prevenirea unei coliziuni, la viteze cuprinse între 5 și 100 km/h.