Primul Range Rover Velar din SUA ajunge pe mâinile cântăreței Ellie Goulding

Range Rover a ales-o pe artista super sexy Ellie Goulding pentru evenimentul în cadrul căreia a prezentat noul Velar pe pământ american. Prezentat în premieră luna trecută la Geneva, SUV-ul este în centrul atenției zilele acestea, la Salonul Auto de la New York.

Range Rover Velar este SUV-ul de clasă medie aruncat în arena taurilor Porsche Macan, Mercedes GLC Coupe și BMW X4, cu tradiție deja în segment. Artista britanică Ellie Goulding, autoarea hit-urilor “Love Me Like You Do” și “Still Falling For You” este imaginea companiei și una dintre primele persoane care va conduce SUV-ul ultra-elegant.

Conceput pentru a umple spațiul liber dintre Range Rover Evoque și Sport, Velar va fi disponibil cu trei motoare. Unitatea entry level este cea de 2.0 litri cu 180 CP, urmată de motorul cu 247 CP, versiunea de top fiind propulsată de un V6 de 3.0 litri cu 380 CP.

Aflați mai multe pe site-ul Miss Auto, acolo unde vă aștepată și o galerie foto cu Ellie Goulding și Range Rover Velar.