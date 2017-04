Programul Rabla 2017 întârzie. VEZI CÂND ÎNCEPE

Programul Rabla 2017 intarzie, acesta urmand sa demareze cu aproximativ o jumatate de luna mai tarziu decat termenul anuntat initial, a declarat Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului.

”Ii anunt pe toti romanii care au masina mai veche de 10 ani ca, probabil in jurul datei de 10 mai, vor putea sa acceseze programele ‘Rabla’ si ‘Rabla Plus’. Ministerul Mediului are, acum, postat pe site Ghidul de finantare pentru cele doua programe, ghid care este in dezbatere. In momentul in care dezbaterea publica este gata, pe data de 24 aprilie, sa fim gata si cu Ghidul, si cu procedura intocmai. Am reusit si chiar ne-am dorit sa lansam deodata ambele programe, atat ‘Rabla’, cat si ‘Rabla Plus’, undeva in jurul datei de 10 mai, pentru ca de data aceasta cetatenii sau persoanele juridice care doresc sa-si achizitioneze o masina electrica beneficiaza de o prima de 10.000 de euro si au posibilitatea sa beneficieze si de cei 6.500 de lei care inseamna prima de casare”, a spus noul ministru al Mediului.

Ediția din acest an a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, celebrul Program Rabla, va demara, astfel, imediat dupa ce se vor incheia perioadele de dezbateri publice si sesiunea de validare a producatorilor. În 2017, valoarea primei de casare pentru Programul „Rabla” clasic va rămâne de 6.500 de lei, iar bugetul pentru acest an se ridică la 180 milioane de lei.

”Ministerul Mediului pune la bataie, pentru Programul ‘Rabla’, 180 de milioane (de lei, n.r.). Fiecare cetatean sau fiecare companie care are o masina mai veche de 10 ani poate sa primeasca o prima de casare de 6.500 de lei, la care se poate adauga un ecobonus de 1.000 de lei pentru masinile care au emisii pana in 98 de grame CO2 si inca un ecobonus de 1.500 de lei pentru masinile hibrid”, explica Gavrilescu.

Programul Rabla Plus va aduce în acest an o noutate importantă, prima pentru cumpărarea de mașini electrice urmând să fie dublată. Astfel, valoarea primei destinată exclusiv achiziției de modele cu emisii zero va urca până la 10.000 euro. De asemenea, tot din acest an, ecobonusul pentru cumpărarea unei mașini cu propulsie hibridă de tip plug-in urcă la 20.000 lei, echivalentul a 4.400 euro. Pentru a fi eligibile, însă, modelele cumpărate prin intermediul Programului Rabla nu trebuie să depășească pragul de 50 g CO2/km.

”Programul ‘Rabla Plus’ este, intr-adevar, putin diferit in ceea ce priveste Ghidul de finantare, tinand cont ca suma este, din cate cunosc, aproape cea mai mare din Europa pentru motoarele electrice. Dorim sa scapam de poluarea din marile orase si cat de multi romani sa poata sa acceseze acest program. In paralel, Ministerul Mediului finanteaza tot prin programul de la Administratia Fondului de Mediu si retelele prin care putem sa ne alimentam. Cred ca orasul pilot care o sa beneficieze de o astfel de retea va fi chiar Capitala”, a anuntat ministrul.

Începând cu ediția 2017 a Programului Rabla Plus, apare, însă, și o condiție esențială pentru ca prima să poate fi accesată. Astfel, anul acesta, bonusul va fi acordat doar pentru modelele care emit mai puțin de 130 grame de dioxid de carbon pe kilometru. Limitarea face parte din noua strategie pentru o perioadă de 3 ani (2017 – 2019), anul viitor limita urmând să fie redusă până la 120 grame, respectiv până la 110 grame, în 2019.