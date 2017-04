Proiect de lege: Doi ani închisoare pentru parcagii

Un nou proiect de lege prevede pedepse cu inchisoarea de pana la doi ani sau munca in folosul comunitatii pentru „parcagii’, acele persoane care solicita in mod ilegal bani pentru locuri de parcare.

Proiectul elaborat de avocatul Cristian Bacanu a pornit de la premisa ineficientei actualului sistem de amenzi, considerate prea blande. Sanctiunile ar urma sa fie inasprite, ceea ce ar duce la scaderea infractionalitatii in acest domeniu.

Conform proiectului, pedepesele pentru persoanele care solicita sume de bani necuvenite pentru parcarea masinilor, vor fi cuprinse intre sase luni si un an, daca activitatile ilegale au fost desfasurate in spatii private, respectiv de la noua luni la doi ani, in cazul in care acestea au avut loc pe domeniul public.

Prima abatere va fi pedepsita mai putin aspru, parcagii urmand sa execute in locul unei pedepese cu inchisoarea 50 de ore de munca in folosul comunitatii.

Definitia parcagiului, conform aceluiasi proiect de lege, spune ca in ilegalitate se vor situa atat persoanele care pretind bani pentru locuri de parcare, cat si pentru pazirea masinii sau pentru manevrele de dirijare a soferilor in locurile de parcare. Initiatorul proiectului nu a anuntat si un termen concret pentru depunerea acestuia in Parlament si supunerea la vot.